Lise Lapointe, fondatrice de Terranova Security annonce le lancement de son nouveau livre sur l'hygiène numérique, The Human Fix to Human Risk

LAVAL, QC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Lise Lapointe, fondatrice de Terranova Security (maintenant Fortra), entrepreneure pionnière du secteur dévoile aujourd'hui son nouveau livre The Human Fix to Human Risk : 5 étapes pour promouvoir une culture de sensibilisation à la cybersécurité.

Alors que le travail à distance et les nouvelles technologies ont transformé le paysage numérique, les risques de sécurité se sont multipliés. Pour y répondre, Lise Lapointe est convaincue qu'une stratégie efficace en matière de cybersécurité passe par la création d'une culture de sensibilisation à la sécurité, dans les entreprises comme dans la société au sens large.

Quel que soit le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise, un programme complet de sensibilisation à la sécurité est nécessaire pour que chaque utilisateur d'outils numériques comprenne comment éviter les risques.

Dans cette édition révisée et augmentée de The Human Fix to Human Risk, Lise Lapointe offre un guide dans l'élaboration d'un programme de sensibilisation à la sécurité adapté aux besoins de chaque entreprise. Le cadre de travail, en cinq étapes est facile à utiliser et s'appuie sur plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie pour changer les comportements et créer une culture d'entreprise sensibilisée à la sécurité.

« Alors que le nombre de cyberattaques continue d'augmenter dans le monde entier, les services de sécurité sont soumis à une pression accrue », indique Lise Lapointe. « J'ai écrit The Human Fix to Human Risk pour donner aux entreprises, aux institutions, les outils et la structure dont elles ont besoin pour mettre en place avec succès de solides programmes de sensibilisation à la sécurité en utilisant une méthodologie éprouvée et profondément humaine, de bout en bout. »

The Human Fix to Human Risk est disponible dès le 14 mars, en langue anglaise et en français, sur Amazon.

A propos de Lise Lapointe

Lise Lapointe, entrepreneure visionnaire dans le domaine de la cybersécurité, a consacré sa carrière au développement de cultures organisationnelles sensibilisées à la sécurité dans le monde entier. Son ancienne entreprise, Terranova Security, est à l'origine de programmes de sensibilisation à la sécurité personnalisés et axés sur les personnes, qui réforment les comportements humains à risque. Résidente du Québec, Lise s'est classée parmi les 20 meilleures femmes en cybersécurité d'IT World Canada et les 100 femmes les plus puissantes du Canada d'après WXN.

A propos de Terranova Security par Fortra

Terranova Security par Fortra simplifie la mise en place de formations en sensibilisation à la cybersécurité et de simulations d'hameçonnage en offrant le meilleur contenu de l'industrie. Elle offre ainsi à chaque employé la possibilité de mieux comprendre l'hameçonnage, l'ingénierie sociale, la confidentialité des données, la conformité et d'autres bonnes pratiques de sécurité essentielles. Toutes les options de formation en sensibilisation à la sécurité sont conçues pour répondre aux objectifs du client. Chaque élément de contenu et chaque modèle de simulation d'hameçonnage sont construits de façon à soutenir les objectifs des organisations en matière de cybersécurité et à renforcer la sécurité de l'information à long terme.

