LE CANADA CRÉE PLUS DE 350 LOGEMENTS ABORDABLES À BURNABY





BURNABY, BC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Terry Beech, député de Burnaby-Nord-Seymour, et Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, et Mike Hurley, maire de Burnaby, ont annoncé un financement de plus de 154,5 millions de dollars pour la création de 358 logements abordables à Burnaby.

Le gouvernement fédéral verse plus de 10,5 millions de dollars en financement à Burnaby afin de créer au moins 21 logements. Cette ville fait partie des 41 bénéficiaires du volet des villes de la phase 3 de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Le financement est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement supplémentaire dans l'ICRL devrait permettre la création d'au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la phase 3 de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets, doté de 1 milliard de dollars, et le volet des villes, doté de 500 millions de dollars.

L'annonce d'aujourd'hui, en présence de Luke Harrison, président de la Catalyst Community Developments Society, prévoit également un investissement combiné de 144 millions de dollars pour la création de 337 logements locatifs abordables dans deux ensembles à Burnaby. Le gouvernement fédéral fournit plus de 113 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). De son côté, la Ville de Burnaby fournit plus de 31 millions de dollars en financement et en capitaux propres.

Les deux ensembles du FNCIL sont situés au 7392, 16e Avenue, qui comptera 203 logements, et au 6889, avenue Royal Oak, qui comptera 134 logements. Les deux immeubles de six étages, qui sont détenus et exploités par la Catalyst Community Developments Society, offriront des loyers inférieurs à ceux du marché et proches de ceux du marché. Ils comprendront un mélange de studios et d'appartements d'une chambre, de deux chambres et de trois chambres. Les ensembles résidentiels sont situés près de plusieurs commodités, notamment des écoles, des parcs de quartier, des services de santé, des transports en commun, des bibliothèques, des services de garde d'enfants, des épiceries et plus. Ils offriront des aires communes sans obstacles et une conception universelle.

La construction des deux ensembles est en cours. Le 6889, avenue Royal Oak, devrait être achevé d'ici le printemps 2025 et le 7392, 16e Avenue, d'ici l'été 2025.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements et au Fonds national de co-investissement pour le logement, plus de 350 familles de Burnaby auront un endroit où élever leur famille et réaliser leurs rêves. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des gens, notre gouvernement continue d'obtenir des résultats significatifs pour la population canadienne. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Ces investissements reflètent les mesures prises par notre gouvernement pour que les personnes qui travaillent fort disposent d'une offre de logements locatifs à proximité des transports en commun, des écoles et des services. Ces ensembles renforceront la collectivité locale et donneront accès à des logements sûrs et fiables. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de concevoir et de mettre en oeuvre des solutions dans le domaine du logement, tant à Burnaby qu'ailleurs au pays. » - Terry Beech, député de Burnaby-Nord-Seymour, et Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances

« Il y a quatre ans, nous avons promis à la population de Burnaby de créer plus de logements abordables dans notre collectivité. Nous savons que le coût du logement augmente, et que les personnes les plus vulnérables de notre collectivité sont les plus touchées. Ces investissements représentent une autre étape importante pour réaliser notre promesse, ainsi que pour veiller à ce que tout le monde à Burnaby puisse se payer un logement où se sentir chez soi. » - Mike Hurley, maire de Burnaby

« Catalyst est honorée de créer des logements abordables pour les personnes qui vivent et travaillent à Burnaby. Ce partenariat entre la Ville de Burnaby, la SCHL et Catalyst est le seul moyen d'offrir des logements abordables pour les niveaux de revenu locaux. Le tout commence par le genre de leadership que nous voyons à Burnaby. Un leadership engagé à combler l'écart entre les revenus et les coûts du logement. » - Luke Harrison, président, Catalyst Community Developments Society

Faits en bref :

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Le FNCIL est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres.

Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

