Quectel présente une solution industrielle de tri intelligent des couleurs avec intelligence périphérique au salon Embedded World 2023





Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, annonce aujourd'hui que son dernier module intelligent doté de capacités de calcul machine et d'intelligence périphérique révolutionne l'industrie du tri des couleurs avec une efficacité et une précision accrues. La solution utilise le puissant module intelligent SG560D de Quectel pour améliorer le tri des couleurs des matériaux industriels. Ceux-ci peuvent être traités via un système d'identification visuelle utilisant une combinaison de capacités de vision industrielle et d'intelligence périphérique. Les objets peuvent être triés automatiquement par couleur et par forme.

L'application innovante de tri des couleurs pour l'industrie de la gestion des matériaux industriels, utilise le module intelligent Quectel SG560D, basé sur le chipset Qualcomm QCS6490, ainsi que du matériel intégré supplémentaire tel que des caméras, des lampes et des pistolets à air. La solution est capable de détecter, de reconnaître et de trier une large gamme de textures, de couleurs et de matériaux, y compris des aliments tels que le riz, le blé, le maïs, le soja, les graines, les noix et le sel, des articles en plastique tels que des pièces en plastique, des granulés en plastique et des bouchons de bouteilles ainsi que des minéraux tels que le quartz, le sable de quartz, les perles et le marbre entre autres.

« En tant que leader mondial, Quectel s'efforce d'apporter les dernières technologies innovantes à ses clients dans tous les secteurs. Nous sommes fiers de stimuler l'innovation dans des secteurs clés comme celui du tri des couleurs, où la vision industrielle, l'edge computing et les applications robotiques de nouvelle génération transforment des secteurs entiers grâce à des délais de commercialisation plus rapide, une productivité accrue et des économies de coûts importantes », déclare Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions.

S'appuyant sur le système de reconnaissance visuelle innovant et prenant en charge quatre caméras fonctionnant en même temps, cette solution peut gérer un grand nombre de tâches de tri des couleurs des matériaux avec une précision extrêmement élevée et un taux d'erreur inférieur à 1/200 000. De plus, la solution peut réduire considérablement les coûts opérationnels et de main-d'oeuvre.

Le puissant module intelligent Quectel SG560D est équipé d'un processeur Qualcomm® Kryotm 670 basé sur la technologie Arm v8 Cortex et d'un processeur graphique Qualcomm® Adrenotm 642L. Le module comprend également deux unités HVX pour un puissant traitement du signal numérique (DSP). Cela offre une puissance de calcul supérieure, permettant un traitement de données rapide et de haute qualité et des décisions plus rapides axées sur les données. Des tests ont montré que le module SG560D peut atteindre une puissance de calcul allant jusqu'à 14 TOPS (trillions d'opérations par seconde).

Le module SG560D prend également en charge la 5G New Radio (NR), les bandes Wi-Fi 6E sur 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, le Dual-Band Simultaneous (DBS), le Wi-Fi 2x2 MU-MIMO et le Bluetooth 5.2, ce qui améliore considérablement la couverture du réseau et augmente les taux de transmission dans divers scénarios d'application.

Pour en savoir plus, rendez-vous au stand Quectel du salon Embedded World 2023, Hall 3, stand 318 où l'entreprise y présentera ses solutions de modules intelligents avec vision industrielle et intelligence périphérique.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d'IdO soutenues par d'excellents services de support et d'assistance.

Forte de plus de 4 000 professionnels, notre équipe mondiale grandissante donne le ton à l'innovation en matière de connectivité cellulaire, GNSS, modules Wifi et Bluetooth, antennes et IdO.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook, et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 11:25 et diffusé par :