Paritosh M. Chakrabarti, chef d'entreprise, auteur et philanthrope, a annoncé aujourd'hui que le groupe PMC et la fondation Chakrabarti ont fait une donation importante de terrains et de biens à la mission Ramakrishna Saradapitha Belur Math du...





Copperhead Chemical Company Inc., une filiale de PMC Group International, a reçu le prix d'excellence stratégique 2022 de Northrop Grumman dans le cadre de ses prix d'excellence des fournisseurs. Ce prix distingue Copperhead Chemical Company Inc....





Produit : Produits de dim sum Problème : La présence non déclarée d'oeufs, de gluten et de blé Distribution : Colombie-Britannique et en ligne Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel SOURCE Agence canadienne...





La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et sa Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) ont déposé aujourd'hui un important mémoire à la commission parlementaire étudiant le projet de loi no 10 sur les agences de placement et la main-d'oeuvre...





Tout en se disant favorable à l'intention du gouvernement de mieux encadrer le recours aux agences privées de placement de personnel dans les milieux de soins, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) demande à celui-ci de tenir...