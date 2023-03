/R E P R I S E -- Avis aux médias - 13 mars : annonce majeure de 10 municipalités de la Rive-Nord concernant la rivière des Mille Îles/





LAVAL, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Laval et la Ville de Rosemère invitent les représentants des médias à une conférence de presse pour une grande annonce concernant l'avenir de la rivière des Mille Îles.

L'événement aura lieu le lundi 13 mars, à 14 h 15, ouverture des portes à 14h, au Centre d'exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles, à Laval.

Prendront la parole :

Stéphane Boyer , maire de la Ville de Laval et membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal;

, maire de la et membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal; Éric Westram , maire de la Ville de Rosemère et préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville;

, maire de la Ville de Rosemère et préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville; Benoit Charette , ministre de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides;

, ministre de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides; Christopher Skeete , ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval Caroline Proulx , ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière Massimo Iezoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal

directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal Christine Métayer, directrice générale d'Éco-Nature

Cette annonce se fera en présence de Christine Beaudette, mairesse de Boisbriand, Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filion, Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse, Pierre Charron, maire de Saint-Eustache et préfet de la MRC de Deux-Montagnes, Jean Comtois, maire de Lorraine, de Patricia Lebel, conseillère municipale de Mascouche représentant le maire de Mascouche et préfet de la MRC Les Moulins, Guillaume Tremblay, Denis Martin, maire de Deux-Montagnes, et Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.

Renseignements pratiques :

QUAND : 13 mars 2023

13 mars 2023 HEURE : 14 h 15 - ouverture des portes à 14 h

14 h 15 - ouverture des portes à 14 h OÙ : Centre d'exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles, 345, boulevard Sainte-Rose , Laval (Québec) H7L 1M7.

Pour confirmer votre présence, écrivez à [email protected]

SOURCE Ville de Laval

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 05:00 et diffusé par :