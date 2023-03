UNITED BENEFITS HOLDING acquiert par cession de parts le « Silver Forum » à Wroclaw, la première propriété de la holding viennoise en Pologne





UNITED BENEFITS HOLDING entre sur le marché immobilier polonais : en achetant l'immeuble de bureaux « Silver Forum » de 16 000 mètres carrés à Wroclaw, le prestataire de services immobiliers complets se positionne sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'entreprise prévoit d'optimiser la propriété en mettant l'accent sur les normes ESG et la mobilité, tirant ainsi parti du potentiel de valeur ajoutée de la propriété. La vision fondatrice : un complexe de bureaux moderne aux portes du centre-ville historique. United Benefits Holding prévoit de redessiner la façade et de restructurer l'intérieur pour permettre une flexibilité accrue et des utilisations multiples. Une stratégie « manage-to-core » sera adoptée pour repositionner la propriété sur le marché en tant que nouvelle propriété de travail.

Michael Klement, PDG de United Benefits Holding : « Nous sommes ravis d'avoir acquis une propriété commerciale et de bureau attrayante à Wroclaw avec le Silver Forum. Wroclaw est la troisième plus grande ville de Pologne, le pays avec le taux de récession le plus bas de l'UE, un autre facteur qui nous a convaincus d'entrer sur ce marché sur le long terme. » Avec sa filiale INVESTER United Benefits en tant que développeur de projet, le Groupe vise à développer la propriété sur le plan architectural dans le but de répondre aux exigences de durabilité, afin que le Groupe puisse le repositionner sur le marché. Les plans d'expansion et de conversion prévoient une variété d'espaces publics pour des réunions. Des restaurants durables seront également établis ici pour rendre le Silver Forum attrayant pour les locataires, les utilisateurs et l'ensemble du quartier. « Nous voulons porter la qualité globale de l'expérience vers de nouveaux sommets et réduire les coûts d'exploitation pour les locataires à long terme. Notre filiale expérimentée EKAZENT prendra en charge la gestion d'actifs », explique Klement.

Silver Forum

L'immeuble de bureaux a été construit en 2007. La propriété, qui couvre une superficie de plus de 9 000 mètres carrés, dispose d'environ 16 000 mètres carrés d'espace utilisable sur sept étages au-dessus du sol. Le garage souterrain offre 165 places de parking, et 133 autres sont disponibles sur le site environnant. L'accès au bâtiment, avec son plan d'étage en forme de U et deux tours de verre distinctives, est assuré par trois entrées. Les investissements, y compris le paquet Capex, se concentrent principalement sur le design de la façade, la création d'une façade verte et d'autres concepts de durabilité. L'espace au sol est structuré de manière plus flexible, les installations spatiales et techniques sont en cours de modernisation, et la technologie de chauffage est en cours d'amélioration. Le futur concept d'espaces au sol ouvre des espaces connectés pour les grandes entreprises, ainsi que des bureaux flexibles entièrement équipés et des espaces communs de haute qualité pour les petites startups ou les entreprises qui ne sont basées que temporairement à Wroclaw. United Benefits Holding vise l'occupation totale de la propriété dans le cadre de son repositionnement sur le marché. L'obtention de certifications telles que LEED et BREEAM IN-USE est également prévue.

Choisir un emplacement dans la sixième économie de l'UE

La Pologne est l'un des pays les plus stables économiquement de l'UE. Avec une baisse de 3,5 % du PIB en 2020, elle a enregistré le taux de récession le plus bas de l'UE pendant la pandémie de coronavirus. En ce qui concerne le choix spécifique de l'emplacement, Michael Klement remarque : « Wroclaw est maintenant le deuxième plus grand marché de bureaux parmi les villes régionales de Pologne après Cracovie. Jusqu'à présent l'activité de développement a cependant été relativement faible, tandis que l'activité des locataires a augmenté. La ville est l'un des sites TI les plus prisés en Europe. Il existe clairement une demande, mais des options de haute qualité pour des environnements de travail pérennes font défaut. Aujourd'hui, cependant, à l'ère du mélange travail-vie privée, ceux-ci sont en forte demande. » Le Silver Forum est à dix minutes en voiture du centre-ville historique de Wroclaw, célèbre pour ses nombreux bâtiments et institutions du patrimoine mondial. Il est non seulement facilement accessible en voiture, mais il est également très bien connecté à un système de transport public respectueux de l'environnement : il faut une vingtaine de minutes pour se rendre du Silver Forum à l'hôtel de ville historique par les lignes 3, 10 et 33 de tramway. Ce sont également des critères cruciaux pour choisir cette propriété : le Forum est situé non loin de l'un des plus beaux centres-villes historiques de Pologne, avec des hôtels et des installations de loisirs tels que des centres sportifs à proximité.

Expertise de groupe dans les stratégies à valeur ajoutée

United Benefits Holding et ses filiales ont une expérience approfondie dans les stratégies à valeur ajoutée, qui, selon Klement, sont toujours le résultat d'une collaboration réussie entre l'acquisition, le développement de projets, la gestion d'actifs, la gestion des investissements et les ventes. Le Silver Forum est une propriété classique à valeur ajoutée avec le potentiel d'augmenter la valeur en adoptant des mesures ciblées. C'est parce que l'emplacement et les liaisons de transport sont adaptés, et le contexte sous-jacent de la propriété est de haute qualité. Compte tenu de l'évolution actuelle du marché, le potentiel des propriétés à valeur ajoutée est en hausse. « Nous croyons que l'avenir passera par le réaménagement, la redensification et le repositionnement. Nous empêchons des propriétés comme celles-ci de devenir des actifs échoués en les réaménageant et en les repositionnant, et en appliquant notre expertise « Manage to ESG » aux bâtiments existants. Les nombreuses années d'expérience du Groupe nous permettent de prendre des mesures correctives efficaces dans des projets immobiliers complexes et de développer de nouveaux concepts », explique Klement.

Services pour des tiers : le Groupe est également actif en tant que développeur de services et gestionnaire d'actifs de services en Pologne

Le groupe immobilier prévoit d'utiliser ses services non seulement pour ses propres projets, mais aussi de les proposer à d'autres entreprises déjà actives en Pologne ou ayant l'intention d'entrer sur ce marché. « Il existe parfois un manque de ressources ou de certains domaines d'expertise pour réussir la mise en oeuvre d'un projet. Ou bien un manque de connaissances spécifiques du marché. Nous voulons combler ces lacunes avec Invester United Benefits et Ekazent Management en Pologne en apportant notre savoir-faire et la vaste expérience de nos employés sur ce marché pour analyser et optimiser les projets de manière holistique », déclare Klement. Que ce soit en tant que développeur ou gestionnaire d'actifs, l'objectif de United Benefits Holding est de fournir aux sociétés immobilières un service complet qui les soutienne à chaque étape du projet. « Nous sommes convaincus que nos services aideront d'autres sociétés immobilières sur le marché polonais à établir et à développer leurs activités. »

À propos de United Benefits Holding

United Benefits Holding est un fournisseur de services immobiliers indépendant qui adopte une approche holistique. En coopération avec ses filiales INVESTER United Benefits (Development), EKAZENT Management et WEALTHCORE Investment Management, le Groupe lance, développe, réalise et gère des investissements immobiliers sur le marché germanophone et fournit une gamme complète de services et de processus sur l'ensemble de la chaîne de valeur des investissements immobiliers. Conformément à la stratégie ESG de l'entreprise, tous les investissements sont centrés sur l'indépendance, la transparence et la justice sociale, ainsi que sur la réduction des émissions de carbone et la création de valeur durable. Le groupe emploie environ 90 personnes et gère un chiffre d'affaires de quelque 1,8 milliard d'euros.

