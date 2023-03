Dr Jack Kolenda de Toronto et Lux Vitae Worldwide annoncent que le traitement de décolonisation nasale Steriwave est utilisé avec succès par le groupe de rock KISS depuis septembre 2021 pour prévenir la transmission et la propagation de la Covid 19





Dr Jack Kolenda de Toronto et Lux Vitae Worldwide sont heureux d'annoncer que le traitement de décolonisation nasale Steriwave est utilisé avec succès par le groupe de rock KISS depuis septembre 2021 pour prévenir la transmission et la propagation de la Covid 19 dans le cadre de sa tournée mondiale, et dans le traitement des individus positifs à la Covid 19 à Toronto et dans tout le Canada.

Doc McGhee, le légendaire manager de KISS, déclare : « Il serait impossible, pas improbable, impossible, pour KISS de poursuivre sa tournée mondiale sans la protection du traitement Steriwave. »

CONFÉRENCE DE PRESSE

LUNDI 6 MARS 2023 10H00, TORONTO, ONTARIO, CANADA

Lieu : Vantage Venues, salle de conférence S1, The Sun Life Tower, 150 King Street West, 27e étage, Toronto (lorsque vous arrivez au 27e étage, veuillez-vous adresser à la réception et mentionner que vous assistez à la conférence de presse de Lux Vitae)

Pour les informations relatives à la conférence de presse et pour confirmer votre présence, veuillez appeler le

(416) 912-7130

ANIMÉE PAR ROD BLACK

INTERVENANTS :

DR JACK KOLENDA, CHIRURGIEN ORL ET DIRECTEUR MÉDICAL DU VERSO SURGERY CENTRE, OAKVILLE, ONTARIO, CANADA

DOC MCGHEE, MANAGER DE KISS

MICHAEL « PINBALL » CLEMONS

GARY LEEMAN, ANCIEN JOUEUR DES MAPLE LEAFS DE TORONTO, DES CANADIENS DE MONTRÉAL ET VAINQUEUR DE LA COUPE STANLEY

DR JOSEP ARGEMI, MD, PhD, SERVICE DE MÉDICINE INTERNE, UNIVERSITÉ DE NAVARRE À PAMPELUNE, ESPAGNE

GARY SEGAL, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA FONDATION UBC DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE VANCOUVER

À une époque où de nombreuses équipes sportives et artistes se sont isolés en raison de la menace de la COVID-19, en août 2021, le groupe de rock KISS, s'est lancé dans la plus grande tournée de musique rock depuis le début de la pandémie de coronavirus avec une tournée dans 61 villes, 31 pays et quatre continents. Lors de leur date à Philadelphie le 26 août 2021, Paul Stanley, cofondateur, chanteur et guitariste soliste de KISS a contracté l'infection à la Covid 19 et KISS a dû annuler 9 dates de concert au début de sa tournée mondiale. Le légendaire manager de KISS, Doc McGhee, avait entendu parler du traitement de décolonisation nasale de Steriwave et, après une rigoureuse diligence raisonnable, a pris la décision de déployer le traitement Steriwave lors de la tournée mondiale de KISS.

Sous la supervision du Dr Jack Kolenda, chirurgien ORL et directeur médical du Verso Surgery Centre à Oakville, en Ontario, au Canada, et de Lux Vitae Worldwide, Doc McGhee, manager de KISS, a déployé le traitement de décolonisation nasale Steriwave pour protéger le groupe KISS, sa direction et son équipe pendant sa tournée mondiale, afin d'empêcher la transmission et la propagation de la Covid 19. Le protocole de traitement exigeait que KISS, sa direction et son équipe se traitent par Steriwave pendant quatre minutes chaque jour de concert, soit exactement le même protocole de traitement que celui utilisé comme norme de soins à l'Hôpital général de Vancouver depuis plus de 12 ans, pour traiter presque tous les patients avant une intervention chirurgicale, afin de protéger contre la propagation du SARM et d'autres infections nosocomiales.

Perfectionné pendant la pandémie par le Dr Jack Kolenda, le protocole Steriwave anti-COVID-19 a été utilisé pour traiter 344 patients atteints de Covid 19 avec le traitement Steriwave, pour réduire la progression systémique des symptômes de Covid 19 et pour promouvoir une guérison plus rapide. Plusieurs de ces patients seront présents à la conférence de presse pour rendre compte de leurs expériences personnelles avec le traitement Steriwave.

Le Dr Kolenda avait utilisé le traitement de décolonisation nasale de Steriwave dans le même but qu'il a été utilisé à l'Hôpital général de Vancouver, pour empêcher ses patients de contracter des infections du site opératoire après la chirurgie. Au début de la pandémie de Covid 19, en l'absence de toute mesure préventive contre la transmission et de la propagation de la Covid 19 et en l'absence de tout traitement pour les personnes positives à la Covid 19, le Dr Kolenda a étudié la littérature existante et a observé que les patients présentant des charges virales et bactériennes moindres dans le nez étaient moins susceptibles de mourir ou d'être hospitalisés. Avec cette information, le Dr Kolenda a initié l'utilisation du Steriwave pour le traitement de son personnel et de ses patients afin de prévenir la transmission et la propagation de la Covid 19. L'adoption du traitement Steriwave dans son centre de chirurgie a eu un effet protecteur contre les infections à la Covid 19 parmi son personnel, encourageant ainsi le Dr Kolenda à étendre l'utilisation du traitement Steriwave pour créer un protocole thérapeutique, baptisé Kolenda Argemi, qui a éclairé des essais cliniques réussis à l'hôpital Sunnybrook (Toronto) et à l'Université clinique de Navarre, un institut médical et de recherche de premier plan à Pampelune, en Espagne. Ces deux essais ont ensuite démontré une réduction substantielle de la charge virale dans les narines antérieures (l'avant du nez) et une réduction de l'infectiosité de la Covid 19 chez les patients positifs à la Covid 19.

Le traitement par photodésinfection nasale Steriwave est une thérapie antimicrobienne non antibiotique développée par Ondine Biomedical, basé à Vancouver. Steriwave est capable d'éradiquer en quelques minutes tous les variants du coronavirus et tous les cofacteurs bactériens ou fongiques infectieux. Le protocole de traitement Steriwave anti-Covid 19 développé par le Dr Kolenda et le Dr Josep Maria Argemi est un traitement topique non invasif et antiviral des voies respiratoires supérieures qui tue le coronavirus dans les narines antérieures, une source primaire d'infection. En 2021, le traitement par Steriwave a reçu une reconnaissance internationale à la Conférence internationale de prévention et de contrôle des infections (ICPIC) à Genève en tant que lauréat du Prix d'excellence de l'innovation pour l'utilisation du traitement Steriwave pour les personnes positives à la Covid 19.

Le Dr Kolenda a été le premier médecin au monde à fournir le traitement par Steriwave aux patients positifs à la Covid 19, dont certains étaient immunodéprimés et hautement symptomatiques, observant une résolution rapide des symptômes de Covid 19 chez toutes les personnes traitées par Steriwave. Plus important encore, aucun des patients positifs à la Covid 19 traités par Steriwave n'a été hospitalisé. L'efficacité du Steriwave dans le protocole de traitement Kolenda Argemi a été confirmée dans un essai de contrôle randomisé avec des patients atteints de COVID-19 mené par l'Université clinique de Navarre à Pampelune, en Espagne, et publié dans Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2023.1110467/full). L'essai de contrôle randomisé de l'Université de Navarre a démontré que le traitement par Steriwave était capable de réduire considérablement la charge virale dans les narines antérieures (l'avant du nez), avec une réduction sensible de l'infectiosité de la Covid 19 ainsi qu'une résolution rapide des symptômes de la COVID-19.

Auteur principal, co-chercheur principal et professeur associé du service de médecine du travail de l'Université de Navarre, le Dr Alejandro Fernandez-Montero déclare : « Cette étude randomisée et contrôlée montre que la photodésinfection pourrait être un nouveau traitement efficace et sûr pour les personnes infectées au SRAS-CoV-2, diminuant considérablement la période d'infectiosité. Le plus prometteur est la démonstration d'une réponse immunitaire adaptative chez les patients traités. C'est la base de la vaccination, et cela signifie que la décolonisation nasale pourrait fournir un traitement alternatif, peu coûteux et largement accessible aux virus respiratoires lors de futures pandémies. Le traitement a spécifiquement contribué à maintenir, au fil du temps, l'immunité à médiation cellulaire, ce qui est remarquable car il s'agit de la protection immunitaire nécessaire contre les maladies graves. »

Le Dr José Luis Del Pozo, chef du service des maladies infectieuses et de microbiologie clinique à la Clínica Universidad de Navarra, co-chercheur principal et auteur de l'étude, déclare : « Cette étude a approfondi notre compréhension de la pathogenèse du SRAS-CoV-2, et il est intéressant de constater que le traitement par aPDT appliqué uniquement aux voies nasales a également réduit la colonisation du SRAS-CoV-2 de la région nasopharyngée. Cela implique que nous pourrions être en mesure de ralentir la propagation virale de la partie supérieure à la partie inférieure des voies respiratoires, réduisant ainsi l'ampleur de la maladie et donc la pression sur les établissements hospitaliers, notamment sur les unités de soins intensifs. Cela signifie également que nous pourrions être en mesure de ralentir ou d'inhiber la propagation virale d'une personne à l'autre lors d'une épidémie, aussi bien dans des contextes cliniques que non cliniques, même lorsque ces patients ont déjà été vaccinés. »

Conclusion importante de l'essai de contrôle randomisé, la photodésinfection du Steriwave a considérablement prolongé l'immunité du patient contre la Covid 19 jusqu'à 20 semaines après le traitement. Cette conclusion suggère que le traitement par Steriwave est l'une des innovations les plus importantes dans la lutte contre les coronavirus et autres agents pathogènes respiratoires. Le traitement par Steriwave s'est avéré sûr et efficace tant pour la prévention de la transmission et de la propagation de la Covid 19 que pour le traitement des patients atteints de COVID-19 et constitue une solution très efficace pour protéger les travailleurs de première ligne et les professionnels de la santé dans le cadre en tant qu'EPI.

Dans un récent communiqué de presse relatif à l'Université de Navarre et aux résultats de l'essai de contrôle randomisé évaluant le Steriwave, Carolyn Cross, fondatrice et PDG d'Ondine Biomedical, déclare : « L'étude de la Clínica Universidad de Navarra apporte un éclairage nouveau sur le traitement par Steriwave des virus respiratoires, pour lesquels les antibiotiques sont totalement inefficaces et les nouvelles thérapies antivirales sont limitées. Alors que de nouveaux variants de la Covid 19 émergent rapidement à travers le monde, nous sommes impatients de pouvoir jouer notre rôle en aidant les communautés, les hôpitaux, les cliniques et le personnel des urgences à faire face à ces nouvelles menaces. Steriwave est utilisé avec succès dans les services chirurgicaux des hôpitaux canadiens depuis plus de dix ans, réduisant considérablement les taux d'infection post-chirurgicale, la durée d'hospitalisation et les taux de réadmission à l'hôpital. L'élimination d'un large spectre d'agents pathogènes dans le nez avant la chirurgie s'est avérée être un facteur majeur dans la réduction des infections nosocomiales dans ces hôpitaux. Plus de 100 000 patients ont déjà bénéficié de cette approche rapide et indolore du contrôle des infections, le tout sans crainte de formation de résistance et d'effets antibiotiques indésirables. »

Le traitement Steriwave de décolonisation nasale par photodésinfection a été développé et est produit par Ondine Biomedical, une société des sciences de la vie basée à Vancouver (www.ondinebio.com), qui se négocie à la London AIM Stock Exchange sous le mnémo (OBI). Ondine Biomedical est le chef de file mondial du développement et de la création de traitements et de technologies de photodésinfection antimicrobienne avec sept produits en cours d'élaboration.

Le traitement et la technologie de photodynamique antimicrobienne Steriwave éradiquent et atténuent ce que l'OMS, le CDC et la Fondation Bill et Melinda Gates identifient comme l'une des plus grandes menaces pour l'humanité au cours de la prochaine décennie : l'infection résistante aux antibiotiques et la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Le traitement par Steriwave est approuvé au Canada, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et au Mexique.

Le traitement par Steriwave n'est pas destiné à la vente ni à la distribution aux États-Unis.

