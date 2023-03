HABANOS, S.A. clôture le 23e FESTIVAL DEL HABANO AVEC LE LANCEMENT DE PARTAGÁS LÍNEA MAESTRA





La soirée a rendu hommage à la marque Partagás avec le lancement de sa Línea Maestra avec trois nouvelles vitoles : Origen, Rito et Maestro

La nouvelle gamme est la première dans l'histoire de Habanos, S.A. à être fabriquée avec 100 % de tabac de San Luis*

Les recettes de la traditionnelle vente aux enchères d'humidor ont atteint 11.220.000 ? et seront entièrement reversées au système de santé public cubain

LA HAVANE, 4 mars 2023 /PRNewswire/ -- Après une semaine d'activités inoubliables, le 23e Festival del Habano s'est achevé hier soir avec le dîner de gala qui s'est tenu au parc des expositions Pabexpo. Environ 1 200 participants ont profité de cette soirée magique agrémentée de musique nationale et internationale, de danse, et même de feux d'artifice intérieurs qui ont illuminé la présentation du lancement de Habanos, S.A. Le Gala a également été honoré par la présence du Président de la République de Cuba, Miguel Díaz Canel, qui a assisté à l'événement en compagnie d'autres autorités gouvernementales.

La soirée a rendu hommage à la marque Partagás avec le lancement de la Línea Maestra, la ligne plus haut de gamme de la marque, composée de trois nouvelles vitoles : Origen (46 mm de diamètre x 154 mm de longueur), Rito (52 mm de diamètre x 168 mm de longueur) et Maestro (56 mm de diamètre x 132 mm de longueur). Chacune de ces vitoles sera commercialisée dans un coffret spécial de 20 unités.

Pour la première fois dans l'histoire de la marque et du portefeuille Habanos, S.A., les vitoles de cette nouvelle gamme Partagás seront fabriquées avec 100 % de tabac cultivé à San Luis*, dans les plantations de Vuelta Abajo* situées dans la région de Pinar del Río*, ce qui leur confère une complexité aromatique particulière sans perdre le caractère unique de la marque.

Partagás se caractérise par une grande variété de formats. La marque en compte plus de 30 dans son portefeuille, qui ne cesse de croître et d'innover. Línea Maestra rend hommage à l'origine (Origen) unique de ce qui est considéré comme le meilleur tabac du monde, à l'apprentissage et à la tradition qui transforment la dégustation d'un Habano en un rite (Rito) et aux maîtres (Maestros) qui permettent de créer une oeuvre phare pour les amateurs de Habano.

Maritza Carrillo González et Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, co-présidents de Habanos, S.A., ont expliqué : « Ces jours-ci, nous avons célébré et rendu hommage à Montecristo, Bolívar et Partagás, trois marques qui sont sans aucun doute très chères et spéciales pour les aficionados de Habano. Nous avons visité les plantations de Pinar del Río et les usines de Partagás et de La Corona où sont fabriqués certains de nos Habanos emblématiques, tous "totalement faits à la main et long filler", et nous avons repris notre traditionnel salon et le séminaire avec des produits et des experts du monde entier. Nous avons également assisté à la présentation des nouveaux produits que Habanos, S.A. a en réserve pour 2023. Nous sommes fermement convaincus que ces nouvelles vitoles maintiendront, voire enflammeront, la passion pour les Habanos partagée par tous les aficionados ».

La soirée de gala comportait également un panthéon qui illustrait le grand travail de tous ces « maîtres » qui ont fait du Habano ce qu'il est aujourd'hui. En outre, les participants ont pu se mettre entre les mains de portraitistes, qui ont réalisé des illustrations en temps réel, leur offrant ainsi un souvenir unique de l'événement.

La soirée, présentée par Ray Cruz et Clarita García, comprenait deux orchestres dirigés par le Maestro Manolito Simonet, ainsi qu'un spectacle audiovisuel, de danse et de cirque. Parmi les artistes qui ont assuré les animations de la soirée figuraient Zule Guerra, Lily Dayli, Vocal Leo, Bárbara Llanes, Leo Vera, Tammy López, Cristian Alejandro et Rodrigo Sosa. De plus, les compagnies de danse Lizt Alfonso, Fumescu et Habana Compass Dance ont surpris les invités par leurs performances. Le concert de clôture a été donné par le groupe pionnier du disco en Europe, Boney M., avec une formation pratiquement nouvelle mais qui, sous l'héritage de Bobby Farrell, continue à offrir un spectacle unique.

L'un des temps forts du gala a été la vente aux enchères des humidors exclusifs dédiés aux six marques mondiales Habanos : Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey et H. Upmann. Les recettes ont atteint un total de 11.220.000 ? et, comme d'habitude, elles seront entièrement reversées au système de santé public cubain.

L'Humidor Cohiba a une nouvelle fois battu son propre record en récoltant 4.200.000 ?. Cette pièce exclusive est faite de bois, de métaux et de pierres semi-précieuses. Sa somptuosité réaffirme le positionnement cosmopolite et élégant de la marque. Il contient 500 Habanos, tous soigneusement sélectionnés parmi les lignes prestigieuses de la marque Cohiba. À cette occasion, l'humidor a été vendu aux enchères en même temps qu'une montre Audemars Piguet unique, offerte par un particulier anonyme pour la vente.

Au cours de la soirée, le couple gagnant du concours Habanos World Challenge, formé par M. Antonios Pasparakis et M. Efthimios Karakristianoudis, a été annoncé et les prix Habanos 2022 ont été remis, récompensant les personnalités dont le travail et la passion font des Habanos un produit unique au monde. Voici les gagnants :

Prix Habano de la communication : Jasim Ahmed

Prix Habano de la production : Yoandi Rodríguez Porra

Prix Habano en affaires : Blanca Alsogaray

* Appellations d'origine protégées

