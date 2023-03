Lomiko annonce un accord définitif pour l'acquisition de la propriété de graphite en paillettes naturelles de Carmin dans le sud du Québec





Lomiko Metals Inc. (TSX.V : LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente (l' « Entente d'acquisition ») avec SOQUEM et un propriétaire privé pour acquérir 100 % de 17 claims miniers formant le projet Carmin (la « Propriété »), sous réserve des conditions de clôture habituelles qui devraient être remplies d'ici 3 à 4 semaines (la « Date de clôture »). Ces claims couvrent 678 hectares (6 780 km2). L'accord a été signé le 2 mars 2023.

La Propriété est située à 40 km à l'ouest de Mont-Tremblant et se trouve au nord-est et contiguë à la propriété La Loutre où Lomiko détient des droits miniers (voir la figure 1 ci-dessous). La Propriété est accessible par route et chemin forestier depuis Lac-des-Plages et l'extrémité nord des claims est partiellement contiguë à la Réserve faunique Papineau-Labelle. Lomiko s'engage à ne pas faire d'exploration ou de développement à moins d'un kilomètre des limites du parc. Le site du projet La Loutre et Carmin est situé sur le territoire de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA) et la Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine. Le territoire de KZA est situé dans la région de l'Outaouais et des Laurentides.

Belinda Labatte, cheffe de la direction et directrice de Lomiko a déclaré : « Notre équipe développe une approche régionale et responsable du développement du graphite naturel en paillettes par la croissance organique de son projet La Loutre, de ses six claims régionaux et de cette nouvelle acquisition de claims. La propriété Carmin a le potentiel d'ajouter d'importantes ressources minérales et réserves minérales à la base de ressources existante de La Loutre. Cela peut avoir un impact positif sur l'économie du projet La Loutre, et surtout, cela permet une planification responsable supplémentaire du site dans la région. Nous accueillons également SOQUEM en tant qu'actionnaire de Lomiko et nous nous réjouissons de travailler avec SOQUEM à long terme. Les études géophysiques régionales qui devraient être réalisées dans la région en 2023 représentent des opportunités et des actions significatives en vue de créer une approche régionale du développement du graphite naturel en paillettes, qui, s'il est développé, peut alimenter la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique du Nord. »

Propriété Carmin et ouvrages historiques

Tous les ouvrages, y compris les estimations des ressources minérales et des réserves minérales, sont considérés comme historiques. La Propriété comprend le gisement de Carmin, qui se compose de trois occurrences minérales précédemment identifiées comme les sites A, B et C, la principale occurrence minérale étant identifiée comme le site A. L'estimation historique a été réalisée par SOQUEM en décembre 1990, à l'aide de sections et de méthodes polygonales tenant compte des blocs situés entre les sections 975N et 1425N, avec une densité de 2,6t/m3. La propriété a fait l'objet de travaux depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, époque à laquelle une étude de préfaisabilité a été publiée. Cette étude de préfaisabilité historique n'a pas été réalisée conformément aux directives actuelles de l'ICM et aux exigences de la Norme NI-43-101. L'estimation des ressources minérales historiques est basée sur le site A et les 91 trous de forage réalisés pour un total de 5 688 mètres, avec une profondeur moyenne des trous de 62,5 m. L'estimation des ressources minérales historiques pour le site B est basée sur 27 trous pour un total de 2 937 mètres et une profondeur moyenne des trous de 108,8m.

L'estimation historique originale envisageait certaines hypothèses où les ressources minérales sont déclarées comme des ressources prouvées et probables pour les sites A et B. Cette étude de préfaisabilité historique n'a pas été réalisée conformément aux directives actuelles de l'ICM et aux exigences de la Norme NI-43-101.

Site A : total en place 1,55 Mt à 10,0 % de Cg

Prouvée : 1,47 Mt à 10,29% Cg (trous forés à 25 mètres d'intervalle) - probablement mesuré

Probable : 0,073 Mt à 4,10% Cg

Teneur en graphite in-situ :155 000t

Site B : en place

Prouvée : 123 000t à 13,1% Cg

Probable : 39 000t à 13,1% Cg

Site C : ressources minérales indéterminées

Lomiko n'a pas effectué de travaux suffisants pour classer l'estimation historique en tant que ressource actuelle, mais la société estime que les résultats originaux peuvent être utilisés pour déterminer un programme de forage d'exploration ultérieur, dans le but de mettre à jour l'estimation historique conformément aux directives de la Norme NI 43-101. La Société ne traite pas l'estimation historique comme une ressource actuelle (« Estimation historique » - une estimation non vérifiée préparée avant l'intérêt de l'émetteur dans la propriété).

Une étude de préfaisabilité historique a été réalisée en mars 1991 par SNC Lavalin Inc. Cette étude de préfaisabilité historique n'a pas été réalisée conformément aux directives actuelles de l'ICM et aux exigences du rapport NI-43-101. L'étude ne prenait en compte que le site A et ses contours :

Réserves exploitables : 1 013 000 tonnes à 8,75% Cg, dilué en utilisant une dilution de 15 % à 1 % de Cg

Teneur limite de coupure : 3% Cg

Ratio de déchets de bande : minerai : 2:1

Production de l'usine de 87 200t ou 15 000 tonnes de concentré par an, durée de vie de la mine de 6 ans

Les résultats des tests métallurgiques historiques effectués dans le cadre de cette étude par le Centre de Recherches Minérales (« CRM ») en décembre 1990 pour SOQUEM ont indiqué ce qui suit :

Récupération globale : 85%

Concentrés titrant 95% Cg +48 mailles : 16,5% -48 +100 mailles : 28,5% -100 mailles : 55%



Conditions de l'accord définitif

Lomiko acquiert l'intérêt de SOQUEM dans tous les droits miniers faisant partie de la Propriété en contrepartie (i) de 50 000 $ payables en espèces à SOQUEM en un seul versement à la date de clôture ; (ii) de l'émission à SOQUEM de 1 250 000 actions ; et (iii) de l'octroi à SOQUEM d'une redevance de 0,75 % sur les revenus nets de fonderie (RFN) sur la Propriété. Toutefois, Lomiko conserve le droit et l'option exclusifs et irrévocables de racheter un tiers de la redevance, réduisant ainsi la redevance à 0,50% NSR, pour un montant total de 250 000 $ payable en espèces à SOQUEM.

Lomiko acquiert l'intérêt du propriétaire privé dans les droits miniers faisant partie de la Propriété en contrepartie (i) de l'émission au propriétaire privé de 1 250 000 actions et (ii) de l'octroi au propriétaire privé d'une redevance de 0,75 % sur les NSR de la Propriété. Toutefois, Lomiko conserve le droit exclusif et irrévocable et l'option de racheter un tiers de la redevance, réduisant ainsi la redevance à 0,50% NSR, pour un montant total de 250 000 $ payable en espèces au propriétaire privé.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les actions pouvant être émises par Lomiko dans le cadre de cette transaction seront soumises à une période de rétention réglementaire de 4 mois et 1 jour après la date de clôture. Lomiko ne verse aucune commission d'intermédiaire pour l'acquisition de la Propriété.

Prochaines étapes

Lomiko a l'intention d'examiner les données existantes et de poursuivre les travaux nécessaires pour mettre à jour la ressource minérale historique et publier un rapport technique conforme à la Norme NI 43-101 en 2023, sous réserve des financements disponibles. Elle pourrait également effectuer des tests métallurgiques sur le prospect afin de confirmer les résultats historiques.

En outre, et comme mentionné dans son communiqué de presse du 21 février 2023, Lomiko prévoit de faire progresser l'exploration sur ses six propriétés de minéraux graphitiques, acquises au printemps 2022 dans la ceinture graphitique métasédimentaire de Grenville. L'objectif de l'acquisition de Carmin et de l'exploration régionale est de développer une approche durable, responsable et un stock stratégique résilient de graphite naturel en paillettes pouvant alimenter le marché du graphite au sens large, ainsi que le marché régional de la fabrication de batteries de véhicules électriques.

Personne qualifiée pour le contenu technique à Carmin

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées et approuvées par Mme Gordana Slepcev P.Eng, qui est la directrice des opérations de la société et ingénieur professionnel enregistré dans la province de l'Ontario, une personne qualifiée telle que définie par les directives de la Norme NI 43-101.

À propos de Lomiko Metals Inc.

La société détient des intérêts miniers dans son projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province de Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s'est formé dans des conditions très favorables au développement d'une minéralisation de graphite à gros grains et en paillettes à partir de matériaux riches en matières organiques, au cours d'un métamorphisme à haute température.

Lomiko Metals a publié le 29 juillet 2021 Estimation économique préliminaire (EEP) qui indiquait que le projet avait une durée de vie de 15 ans et produisait chaque année 100 000 tonnes de concentré de graphite à 95 % de Cg, soit un total de 1,5 Mt de concentré de graphite. Ce rapport a été préparé en tant que rapport technique conforme à la norme nationale 43-101 pour Lomiko Metals Inc. par Ausenco Engineering Canada Inc, Hemmera Envirochem Inc, Moose Mountain Technical Services et Metpro Management Inc, collectivement les auteurs du rapport.

En plus de La Loutre, Lomiko travaille avec Critical Elements Lithium Corporation pour obtenir sa participation de 70% dans le projet Bourier, conformément à l'accord d'option annoncé le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Elements au sud-est du territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee au Québec qui consiste en 203 claims, pour une position terrestre totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada près de la région de la Baie James au Québec qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances de minéralisation.

Au nom du conseil d'administration,

Belinda Labatte

Cheffe de la direction et Directrice, Lomiko Metals Inc.

Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site Internet à l'adresse suivante www.lomiko.com

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. L'information contenue dans le présent communiqué de presse au sujet de la société et toute autre information qui n'est pas un fait historique peuvent constituer des « informations prévisionnelles » (« IP »). Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent de l'information prospective et peuvent être identifiés par l'utilisation d'énoncés comprenant des mots comme « anticipe » , « planifie », « continue », « estime », « s'attend », « peut », « fera », « projette », « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « met en oeuvre », « prévu », « a l'intention », « pourrait », « devrait », « croit » et d'autres mots ou expressions semblables. L'information financière prospective contenue dans ce nouveau communiqué comprend, sans s'y limiter : le moment prévu de la réalisation des conditions de clôture liées à l'acquisition et la clôture de l'acquisition, les coûts prévus de l'exploration et le moment de l'atteinte de certaines étapes, le moment de l'achèvement des programmes d'exploration ; la capacité de la société à financer avec succès ou à demeurer entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie d'affaires et pour l'exploration de l'un ou l'autre de ses projets (y compris par les marchés financiers) ; tout impact prévu de la COVID-19 sur les objectifs ou les projets d'affaires de la société et sur sa situation financière ou ses activités. Les IP comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement. Ces IP reflètent les points de vue actuels de la Société sur les événements futurs et, bien que la Société les considère comme raisonnables à l'heure actuelle, ils sont intrinsèquement soumis à des incertitudes et des contingences importantes. Par conséquent, il n'y a aucune certitude qu'elle reflétera fidèlement les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles ces IP sont fondées comprennent, sans s'y limiter, les suivantes la capacité de la Société de satisfaire aux conditions de clôture de l'acquisition, y compris l'approbation réglementaire, et de réaliser la transaction dans les délais prévus ; la capacité de mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires et de financer, d'explorer, de faire progresser et de développer chacun de ses projets, y compris les résultats qui en découlent et le calendrier de réalisation ; les incertitudes liées à la réception et au maintien des permis d'exploration, des permis environnementaux et des autres permis ou approbations au Québec ; tout impact imprévu de la COVID-19 ; l'impact de la concurrence croissante dans le secteur de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la Société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne les contrôles des devises et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les IP contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde, la section " Énoncés prospectifs " contenue dans le plus récent rapport de gestion de la société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et dans la présentation aux investisseurs sur son site Internet. Toutes les IP dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations ou informations prévisionnelles contenues dans le présent document pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

