Le premier ministre François Legault inaugure la Maison des aînés de Rivière-du-Loup





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre, M. François Legault, accompagné de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, et de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Mme Sonia Bélanger, a annoncé, aujourd'hui, l'ouverture officielle de la Maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup.

Situé au 5, rue Sainte-Anne, ce nouvel établissement regroupe 120 places pour la population de la région, dont 96 pour les personnes aînées et 24 autres pour les adultes aux besoins particuliers. Les installations offrent des chambres individuelles avec toilette et douche, adaptées à chaque personne hébergée et regroupées en 10 unités de 12.

La Maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup, comme toutes les autres à venir, a été conçue pour rappeler davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine.

Ce nouveau type de milieu, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des zones extérieures et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Les personnes proches aidantes sont également intégrées à la vie quotidienne des résidents et résidentes, pour de meilleurs contacts.

Citations :

« Avec les maisons des aînés et alternatives, nous mettons en place une nouvelle génération de résidences plus chaleureuses et conviviales partout au Québec. Je suis tellement fier que nous bâtissions des milieux de vie plus humains, adaptés à nos personnes aînées! Ces gens ont bâti le Québec d'aujourd'hui et méritent ce qu'il y a de mieux. »

François Legault, premier ministre

« C'est un grand jour pour Rivière-du-Loup et les alentours. La maison des aînés et alternative que nous inaugurons, aujourd'hui, vient doter notre collectivité d'un milieu de vie bienveillant, plus accueillant et chaleureux, qui favorisera le bien-être des personnes hébergées. Il s'agit d'une avancée majeure pour notre région. Je tiens à remercier les équipes dévouées qui ont mené ce beau chantier à terme. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Je suis très fière de voir un engagement phare de notre gouvernement se réaliser, aujourd'hui, avec l'ouverture de cette maison des aînés et alternative. Nous pouvons nous réjouir de savoir que plusieurs personnes de la région bénéficieront de ce modèle d'hébergement visionnaire et novateur, que nous avons voulu inclusif, agréable et à l'échelle humaine. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette concrétisation! »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

La Maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup fait partie des 46 établissements du même type annoncés, pour un total de plus de 3 000 nouvelles places. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Une autre maison des aînés et alternative verra le jour en 2023 dans la région du Bas-Saint-Laurent, soit à Rimouski .

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

