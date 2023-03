LE GOUVERNEMENT DU CANADA RÉPARE 14 LOGEMENTS AVEC SERVICES DE SOUTIEN POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS À SASKATOON





SASKATOON, SK, le 3 mars 2023 /CNW/ - Avoir un chez-soi sûr et fiable est essentiel pour que chaque personne ait la possibilité de bâtir la vie qu'elle souhaite et qu'elle mérite.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Shirley Isbister, présidente de la Central Urban Métis Federation Inc., ont annoncé un investissement fédéral de 632 122 $ dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement qui financera les réparations structurales de 14 logements avec services de soutien à Saskatoon.

L'Infinity House, exploitée par la Central Urban Métis Federation Inc., offrira un environnement sûr grâce à des logements d'urgence à long terme pour des mères monoparentales autochtones ou non autochtones à haut risque et leurs enfants susceptibles de se retrouver en situation d'itinérance. Des services de soutien seront offerts sur place, notamment du soutien en matière de toxicomanie, du soutien aux familles, des conseils en matière de deuil et de traumatisme, des services de protection des enfants ainsi que du mentorat et du soutien par des Aînés.

Qu'il s'agisse de femmes qui commencent un nouvel emploi, qui fréquentent l'école ou qui fuient des circonstances difficiles, ces logements aideront les résidentes à entamer un nouveau chapitre de leur vie.

Les rénovations devraient être terminées d'ici le printemps 2023.

Citations :

« Fournir des logements sûrs et abordables est au coeur de notre démarche pour que les personnes au Canada puissent créer un meilleur avenir pour elles-mêmes et leurs proches. Le projet annoncé aujourd'hui aura une incidence positive à Saskatoon. Il donnera aux femmes et à leurs enfants l'occasion de prendre un nouveau départ. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires locaux comme la Central Urban Métis Federation Inc., qui font changer les choses dans la collectivité. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La Central Urban Métis Federation remercie sincèrement la SCHL d'appuyer le projet de réparation d'Infinity House. Infinity est une résidence qui a soutenu des centaines de mères et des milliers d'enfants depuis 2002. » - Shirley Isbister, présidente, Central Urban Métis Federation Inc.

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.



Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Renseignements supplémentaires :

