Programme Action Aînés du Québec - Un financement de 45 000 $ pour soutenir le projet de cuisines collectives au profit de la Table de concertation des aînés de Portneuf

PORTNEUF, QC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, qu'une aide financière de 45?000 $ est octroyée à la Table de concertation des aînés de Portneuf pour soutenir la réalisation du projet de cuisines collectives.

Ce projet vise à maintenir l'organisation des ateliers culinaires auprès d'aînés et de personnes proches aidantes d'aînés dans le besoin. Les ateliers, animés par un chef cuisinier retraité, permettront aux participants de poursuivre l'apprentissage collectif de recettes simples et nutritives tout en développant leurs connaissances sur les bienfaits d'une saine alimentation.

Rappelons que le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer à la pérennité de leurs activités destinées aux personnes aînées grâce à l'embauche de ressources humaines et à l'acquisition du matériel ou de l'équipement nécessaire à leur réalisation. Les activités soutenues encouragent la solidarité intergénérationnelle, la valorisation des personnes aînées, leur participation sociale ou leur maintien dans leur communauté en toute sécurité.

«?Plus que jamais, les personnes aînées sont au coeur des priorités de notre gouvernement. L'aide financière annoncée permet de soutenir concrètement la pérennité d'une initiative au bénéfice des aînés de la communauté de Portneuf, de contrer leur isolement et de valoriser leur participation sociale. Je remercie toutes les organisations partenaires de continuer à accompagner, par leurs activités, les personnes aînées, dont les talents, l'expérience et le savoir constituent la richesse de notre société. Tous ensemble, nous pourrons changer les choses de manière durable.?»

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

«?Par ce financement, notre gouvernement continue d'épauler la Table de concertation des aînés de Portneuf dans sa mission. Cette dernière va ainsi pouvoir continuer à proposer des activités particulières, novatrices et indispensables pour la santé et la socialisation des personnes aînées de Portneuf. Je tiens à renouveler mes remerciements appuyés à tous ceux et celles qui s'impliquent au sein de ce regroupement régional qui unit de précieuses associations et organismes au service de notre population. »

Vincent Caron, député de Portneuf, vice-président de la Commission de l'administration publique

« Le financement du PAAQ ainsi que le partenariat avec l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale région de Portneuf et la Table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf nous permettent d'offrir un répit alimentaire aux proches aidants d'aînés et aux personnes aînées portneuvoises participant aux ateliers culinaires qui seront réalisés jusqu'au 6 décembre 2023. »

Jacynthe Drolet, coordonnatrice à la Table de concertation des aînés de Portneuf

La mise en oeuvre du Programme Actions Aînés du Québec est l'une des mesures prévues au plan d'action Un Québec pour tous les âges 2018- 2023 et découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des personnes aînées.





découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des personnes aînées. L'appel de projets s'est déroulé du 4 mai au 17 juin 2022. Il est à noter que 228 demandes ont été retenues et se partagent le financement global annoncé. L'aide financière maximale autorisée par ce programme est de 45?000 $, dont un maximum de 20? 000 $ est autorisé pour l'acquisition de matériel ou d'équipement essentiels au déroulement des activités. L'aide est accordée pour une période maximale de 12 mois.

Pour plus d'information sur le programme, consultez le https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/aide-financiere-organismes/action-aines

