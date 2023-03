Organon Canada reçoit la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin, une certification qui démontre encore plus son engagement à l'égard de la parité des genres en milieu de travail





L'évaluation de La Gouvernance au Féminin, qui comprend plus de 75 critères quantitatifs et qualitatifs, souligne le fait qu'Organon Canada prend en compte les multiples répercussions de la diversité et de l'intersectionnalité sur les possibilités d'avancement professionnel des femmes.

KIRKLAND, QC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Organon Canada, une filiale d'Organon (NYSE : OGN), une entreprise mondiale spécialisée dans la santé des femmes, est heureuse d'annoncer, dans le cadre de la Journée internationale de l'appréciation des employés du 3 mars, qu'elle a reçu la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin 1. La Certification Parité de La Gouvernance au Féminin est une référence nationale qui souligne les efforts et les engagements continus des organisations en matière de parité des genres en milieu de travail. Grâce à l'intégration de nombreux programmes et de nombreuses politiques à l'échelle de l'organisation, Organon Canada a réussi à atteindre une norme d'excellence reconnue dans l'industrie qui souligne les progrès et le travail visant à améliorer et à maintenir la parité des genres en milieu de travail.

« Cette reconnaissance témoigne de notre engagement continu envers l'égalité des genres en milieu de travail et au-delà », a souligné Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. « Chez Organon Canada, notre mission est d'offrir des solutions efficaces qui aident à envisager une vie meilleure et plus saine pour tous et toutes, en axant nos efforts sur les femmes. Cela signifie soutenir et amplifier la voix des femmes tout en continuant de mettre l'accent sur les possibilités de leadership et d'avancement à tous les niveaux de l'organisation. Pour moi, l'obtention de la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin signifie qu'Organon Canada est sur la bonne voie - ce qui est certainement un accomplissement à célébrer en cette Journée internationale de l'appréciation des employés. Alors que nous poursuivons nos efforts pour assurer une représentation équilibrée des genres dans l'ensemble de notre organisation d'ici 2030, nous chercherons à renforcer encore plus notre feuille de route à long terme, en veillant à ce que nos efforts futurs dans ce domaine soient étroitement harmonisés sur l'objectif de développement durable de l'ONU en matière d'égalité des genres. »

La Certification Parité de La Gouvernance au Féminin évalue globalement les efforts d'une organisation en examinant plusieurs facteurs principaux qui déterminent directement sa position actuelle sur la parité des genres, y compris ses stratégies en matière de culture et ses engagements pour permettre une représentation plus progressive et équitable. À partir de là, La Gouvernance au Féminin examine également les mesures prises par une organisation à ce jour en matière de communications, de politiques et de programmes en place qui visent à faciliter les progrès et à produire des résultats significatifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

« Les femmes sont au centre de notre organisation et en représentent le coeur et l'âme », mentionne Litsa Spiridonakos, directrice, Ressources humaines chez Organon Canada. « Le parcours visant à améliorer la santé des femmes est fondamental pour atteindre l'équité entre les genres dans nos communautés et dans notre propre organisation. Nous sommes fiers que 66 % des employé.e.s d'Organon Canada soient des femmes, que 54 % de nos gestionnaires de personnel soient des femmes et que notre conseil d'administration mondial soit composé de 69 % de femmes. Nous visons à maintenir un équilibre des genres qui coïncide avec une représentation diversifiée et intersectionnelle parmi notre effectif, tout en travaillant activement à accroître le nombre de femmes occupant des postes de direction de niveau intermédiaire et supérieur dans l'ensemble de notre organisation où elles peuvent s'épanouir. »

Pour Organon Canada, s'établir comme un partenaire de choix pour la santé des femmes et l'égalité des genres est un objectif fondamental qui est essentiel au succès et aux efforts de l'organisation. Alors que la Journée internationale des femmes approche à grands pas et que le thème de la campagne mondiale de cette année est d'encourager l'équité, Organon Canada est fière de démontrer qu'il est important de prioriser l'égalité des genres, non seulement en cette journée de célébration, mais tous les jours.

Pour en savoir plus sur la vision et les valeurs d'Organon Canada en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance, visitez https://www.organon.com/canada-fr/mission-vision-valeurs/ .

__________________________________ 1 La Gouvernance au Féminin, https://certificationparite.org. En ligne, page consultée en février 2023



