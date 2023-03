Azimut annonce les résultats de l'assemblée générale annuelle





LONGUEUIL, QC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Exploration Azimut Inc. ("Azimut" ou la "Société") (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) a le plaisir d'annoncer les résultats du vote de son assemblée générale annuelle (l'"Assemblée") des actionnaires tenue le 23 février 2023.

Un total de 42 621 235 actions était présent en personne ou par procuration à l'Assemblée, ce qui représente 53,69 % des actions émises et en circulation de la Société. Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions présentées à l'Assemblée comme suit :



Votes en

faveur % en

faveur Abstention %

abstention Total des

votes Élections des

Administrateurs









Glenn J. Mullan 37 947 295 92,51 % 3 074 138 7,49 % 41 021 433 Jean-Marc Lulin 40 990 633 99,92 % 30 800 0,08 % 41 021 433 Jean-Charles Potvin 40 883 633 99,66 % 137 800 0,34 % 41 021 433 Jacques Simoneau 40 912 267 99,73 % 109 166 0,27 % 41 021 433 Angelina Mehta 40 984 367 99,91 % 37 066 0,09 % 41 021 433 Michel Brunet 40 991 867 99,93 % 29 566 0,07 % 41 021 433 Christiane Bergevin 40 984 127 99,91 % 37 306 0,09 % 41 021 433 Nomination des Auditeurs 41 944 830 99,71 % 123 700 0,29 % 42 068 530

Chacune des propositions approuvées à l'Assemblée est décrite en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 19 janvier 2023, et disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Après l'Assemblée, le conseil d'administration a renouvelé le mandat des dirigeants suivants de la Société: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction; Moniroth Lim, chef des finances et secrétaire corporative; Jonathan Rosset, vice-président du développement corporatif.

Une mise à jour stratégique détaillée et une perspective sur les plans d'activités d'Azimut pour 2023 ont été publiées le 23 février, 2023.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James, est avancé activement vers la définition de ressources initiales. Azimut contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium, y compris des projets situés à proximité immédiate de découvertes significatives sur des projets adjacents. Au moins 10 programmes de travaux sont prévus en 2023, y compris une phase agressive d'évaluation de terrain centrée sur le lithium, dès que possible après la saison hivernale.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMinetm) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

Azimut est dirigé par une équipe bénéficiant d'une vaste expertise de l'industrie minière au niveau national et international, incluant les aspects techniques, financiers et légaux du stade de l'exploration à la production. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,5 millions d'actions émises et en circulation.

www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

