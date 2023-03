BMO s'engage à verser 15 millions de dollars à Jeunesse, J'écoute pour faire progresser les services en santé mentale pour les jeunes au Canada





Cet investissement global soutiendra le nouveau mouvement, Libère tes émotions, et contribuera à combler le manque d'équité en matière de santé mentale pour les jeunes au Canada .

MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - BMO s'engage à verser 15 millions de dollars à Jeunesse, J'écoute afin d'élargir les services de soutien en santé mentale pour les jeunes du Canada.

Cet investissement global soutient Libère tes émotions, le nouveau mouvement de Jeunesse, J'écoute, qui vise à étendre les services cliniques à l'échelle du pays grâce à ses services de santé mentale en ligne et à combler le manque d'équité en matière de santé mentale pour les jeunes au Canada en créant, dans les collectivités en manque d'équité, des programmes et des services où elles peuvent se sentir vues, entendues et en sécurité.

Jeunesse, J'écoute offre un soutien vital aux jeunes du Canada et demeure le seul service de santé mentale en ligne multilingue, gratuit, confidentiel et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, destiné aux jeunes. Depuis la pandémie de COVID-19, Jeunesse, J'écoute a communiqué 14 millions de fois avec des jeunes, preuve que le soutien en santé mentale offert par Jeunesse, J'écoute demeure crucial.

« Les jeunes sont extrêmement affectés par les problèmes de santé mentale, mais sont souvent les moins bien outillés pour les surmonter - en soutenant Jeunesse, J'écoute, nous combattons la crise de santé mentale à laquelle les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés et investissons dans notre avenir commun, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier et coprésident honorifique, Jeunesse, J'écoute. À BMO, notre raison d'être est Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires et vise à favoriser le progrès pour une société inclusive. Cela concorde parfaitement avec la façon dont Jeunesse, J'écoute renforce l'écosystème de la santé mentale chez les jeunes au Canada en éliminant activement les obstacles qui les empêchent de libérer leurs émotions. Nous soutenons Jeunesse, J'écoute depuis le tout début, et nous maintenons notre engagement à nous assurer qu'ils seront là en tout temps pour les générations d'enfants à venir. »

BMO s'engage à soutenir et à améliorer les services en santé mentale au Canada

En tant que partenaire fondateur, BMO a aidé Jeunesse, J'écoute à s'établir en 1989. Par la suite, BMO et ses employés ont recueilli plus de 40 millions de dollars pour Jeunesse, J'écoute.

BMO offre à ses employés des services de consultation complets, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par l'entremise de LifeWorks , le Programme d'aide aux employés de BMO. D'ailleurs, BMO a récemment établi un partenariat avec Headspace pour aider les employés de BMO et leur famille à acquérir de saines habitudes en matière de pleine conscience et de médiation.

, le Programme d'aide aux employés de BMO. D'ailleurs, BMO a récemment établi un partenariat avec pour aider les employés de BMO et leur famille à acquérir de saines habitudes en matière de pleine conscience et de médiation. BMO a fait des dons substantiels à de nombreux organismes favorisant l'accès aux ressources en santé mentale au Canada , notamment le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), l'ACSM, Thresholds et Jack.org.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne au Canada, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien multilingue gratuit et confidentiel. En tant qu'experts en soins virtuels du pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour parler par téléphone, par texto ou dans le cadre de soutiens autogérés, à tout moment de crise ou de besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada peut libérer ses émotions et est en mesure d'obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des bénévoles, des intervenants, des entreprises partenaires et des administrations publiques pour alimenter et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site jeunessejecoute.ca.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 15:00 et diffusé par :