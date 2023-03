Obliger les animaux dans les logements? Un autre droit des propriétaires que Québec Solidaire veut enlever!





MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) n'est pas étonnée de la demande récurrente de Québec Solidaire qui veut obliger la présence des animaux dans les logements locatifs québécois.

"Cette volonté d'obliger les animaux est une demande qui revient année après année. Mais il est malheureux de constater qu'au lieu de prendre le temps d'étudier le marché locatif et de comprendre pourquoi cette revendication ne tient pas compte de la réalité de l'immobilier et de la législation en place." Selon Martin Messier, président de l'APQ.

En effet, il serait injuste et inapproprié d'imposer une telle décision qui a des conséquences financières importantes sur les locataires et les propriétaires de logement.

Est-ce que nous devons faire taire les personnes qui craignent de vivre dans un immeuble avec des animaux? Ou même des personnes allergiques aux animaux? Les locataires ont des demandes dès la visite du logement avant la signature pour éviter les immeubles acceptant les animaux dans plusieurs cas.

D'abord soulignons que ces sont les propriétaires des animaux qui sont la source des problématiques dans plusieurs situations.

Plusieurs animaux sont laissés seuls dans le logement, et ainsi hurlent sans que leur maître ne prenne le soin requis pour éviter cette situation. Or, le propriétaire doit assurer la jouissance paisible de tous et comment faire avec des animaux qui aboient, car ils sont laissés sans surveillance par leurs propriétaires? Les cas de propriétaires d'animaux qui ne prennent pas soin de ramasser les excréments laissés dans les cours, les trottoirs, les logements ou les parties communes de l'immeuble sont également une source de plaintes importante.

De plus au Québec, il est interdit au propriétaire d'exiger un dépôt de garantie. "En France et en Ontario, exemples cités comme appui à ce projet, le dépôt de garantie est permis, donc l'appréhension reliée aux dommages est réduite." D'ajouter l'APQ.

Si les propriétaires interdisent aussi souvent les animaux dans les logements, c'est en bonne partie en lien avec un manque de soutien législatif dans les situations de laisser-aller des animaux par leur maître locataire. On peut également penser aux logements dont les planchers ont été détruits par des animaux qui n'ont pas eu d'autres alternatives, car laissés seuls durant de longues périodes.

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) ne peut que s'opposer à ce projet de loi qui ne tient pas compte de la réalité des locataires et des propriétaires du Québec.

