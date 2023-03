La Banque Nationale du Canada publie sa Circulaire ainsi que sa Déclaration de responsabilité sociale d'entreprise et annonce la nomination de Robert Paré à titre de président du conseil d'administration





MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (TSX : NA) a annoncé aujourd'hui la diffusion et le dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et de la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

Par ces publications, la Banque invite ses actionnaires à se prononcer sur divers sujets soumis au vote tels que la nomination des candidats à un poste d'administrateur, leur rémunération et celle de la haute direction, de même que sur les pratiques de gouvernance de la Banque. C'est également l'occasion pour la Banque de communiquer ses réalisations, ses projets en cours et de faire part de ses engagements pour assurer son succès futur.

Ainsi, la Circulaire peut être consultée sur le site de la Banque et sur celui de SEDAR. L'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra à Montréal de manière hybride le 21 avril 2023 à 10 h 00 (HAE). Les participants qui désirent assister à l'assemblée annuelle en personne, par webdiffusion ou par téléphone (en mode écoute seulement), sont invités à consulter le site bnc.ca afin de prendre connaissance de tous les détails sur la façon d'y participer.

La Banque annonce également que sa Déclaration de responsabilité sociale d'entreprise est maintenant disponible sur le site bnc.ca. Un rapport plus étoffé sur les avancées environnementales, sociales et de gouvernance de la Banque sera rendu public au cours des prochaines semaines et pourra être consulté au même endroit.

Nomination de Robert Paré à titre de président du Conseil

Par la même occasion, la Banque annonce son intention de nommer Robert Paré à titre de président du conseil d'administration, sous réserve de sa réélection lors de l'assemblée des actionnaires du 21 avril prochain. Robert Paré succèdera ainsi à Jean Houde à la suite de l'assemblée. La Banque est particulièrement fière de l'engagement et de la contribution de M. Houde qui a chapeauté son Conseil depuis 2014 et accueille avec confiance la nomination de Robert Paré qui saura relever avec talent les responsabilités dévolues à ce rôle.

« Je suis privilégié d'avoir siégé au conseil d'administration de la Banque Nationale du Canada au cours des 12 dernières années et honoré de l'avoir présidé pendant 9 ans. J'entrevois avec assurance et pleine confiance la présidence de Robert Paré », a affirmé M. Houde.

Robert Paré siège au conseil d'administration de la Banque depuis 2018 et est membre du Comité de révision et de gouvernance, du Comité de ressources humaines et du Comité de technologie. L'apport de Robert Paré au Conseil se démarque par plus de 40 années d'expérience en droit des affaires, notamment à titre d'associé principal d'un grand cabinet d'avocats pendant plus de 30 ans, et par ses connaissances approfondies des marchés financiers, des fusions et acquisitions, des affaires juridiques et de la gouvernance d'entreprise.

Son leadership et ses vastes compétences acquises à titre d'administrateur de grandes sociétés ouvertes telles que le Groupe SNC-Lavalin inc. et Québecor inc. sont également de grands atouts pour la Banque.

« Je remercie le conseil d'administration pour sa confiance et son appui. Je suis enthousiaste de poursuivre, avec mes collègues du Conseil, les efforts déployés envers les priorités de la Banque et la croissance à long terme de celle-ci », a exprimé M. Paré.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 31 janvier 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

