Pyramid Analytics investit au Benelux ; le fournisseur de la plateforme Pyramid Decision Intelligence prendra la parole à la conférence BDA Europe 2023 aux Pays-Bas





Pyramid Analytics (Pyramid) annonce aujourd'hui son engagement à répondre aux besoins des organisations centrées sur les données au Benelux grâce au recrutement de Laura Kotlinksi en tant que responsable de compte pour la région. Pyramid fera également une présentation et prendra la parole lors de la conférence BDA Europe 2023 le 8 mars à Utrecht, aux Pays-Bas, un événement de premier plan sur l'analyse de données massives qui vise à éduquer, informer et connecter les entreprises avec des technologies qui les aideront à relever leurs défis analytiques et centrés sur les données.

Points clés à la conférence BDA Europe :

Colin Shubrook, ingénieur solutions, présentera « Intelligence décisionnelle : la prochaine étape de l'analyse des données » à 12h15 CET le 8 mars.

Les participants apprendront comment la plateforme Pyramid Analytics Decision Intelligence rationalise et optimise les processus d'analyse, augmente leur capacité à fournir des informations à leur entreprise (des cadres aux premières lignes), élimine les opérations cloisonnées et réduit considérablement le coût total de possession.

Rejoignez-nous au stand 7 pour rencontrer l'équipe Pyramid, voir des démos de la plateforme Pyramid et découvrir comment l'intelligence décisionnelle peut transformer votre relation avec les données.

Pyramid est un sponsor Gold de l'événement d'analyse des données massives et rejoint d'autres exposants, notamment Intodq2, Actian, Vertica, Carto, Vast et Fivetran.

La conférence BDA Europe 2023 est la première conférence sur l'analyse des données massives en Europe. Elle permet aux participants de réseauter, de débattre et d'innover avec des experts mondiaux et des organisations reconnues pour leur expertise dans la création et l'exécution de stratégies de données et d'analyse qui stimulent l'innovation dans les entreprises.

Dans le cadre de son engagement continu envers les clients, les partenaires et la communauté d'utilisateurs de Pyramid dans la région du Benelux, Pyramid a recruté Laura Kotlinski en tant que responsable de compte. Auparavant active en Afrique du Sud, Laura travaillera avec des responsables de l'analyse dans toute la région pour démontrer la puissance de la plateforme Pyramid Decision Intelligence, qui fournit des informations basées sur les données permettant à quiconque de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes.

Basée dans la région, Laura dirigera les efforts visant à souligner comment les organisations peuvent tirer le meilleur parti de la préparation des données, de l'analyse commerciale et de la science des données avec des conseils d'IA, le tout sur une seule plateforme, et comment elles peuvent réduire les coûts et la complexité tout en accélérant la croissance et l'innovation s'agissant de mettre en oeuvre une approche stratégique à l'échelle de l'organisation en matière d'informatique décisionnelle et d'analyse.

« Il est formidable que Pyramid continue d'étendre son empreinte dans les pays du Benelux », commente Jasper Drenth, responsable de la transmission et de l'analyse de données chez Philadelphia Healthcare, une organisation à but non lucratif aux Pays-Bas qui utilise la plateforme Pyramid Decision Intelligence. « Nous avons hâte de nous engager avec d'autres organisations locales pour découvrir comment nous pouvons tous bénéficier davantage des processus de prise de décision basés sur les données, ainsi que de l'analyse prédictive et de l'apprentissage automatique. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid Analytics est la prochaine génération d'analyses commerciales. La plateforme primée Pyramid Decision Intelligence offre aux utilisateurs des informations augmentées, automatisées et collaboratives qui simplifient et guident l'utilisation des données dans la prise de décision. La plateforme Pyramid Analytics fournit un accès direct à toutes les données, en permettant un libre-service gouverné pour toute personne et répondant à tout besoin d'analyse dans un environnement sans code. Elle rassemble la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données au sein d'une plateforme sans friction, prête à donner à quiconque le pouvoir de prendre des décisions intelligentes. Cela permet une approche stratégique à l'échelle de l'entreprise de l'intelligence économique et de l'analyse, du plus simple au plus sophistiqué. Réserver une démonstration.

Pyramid Analytics est déclarée à Amsterdam et possède un siège régional dans des centres mondiaux d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, New York et Tel Aviv. Notre équipe est disséminée dans le monde entier, car la géographie ne doit pas être un obstacle au talent et aux opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

