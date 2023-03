Aleph Farms augmente ses capacités de production grâce à l'acquisition de l'installation de VBL Therapeutics et au partenariat ESCO Aster





Aleph Farms, la première entreprise à cultiver des steaks directement à partir de cellules de vache non modifiées, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis une usine de fabrication à Modi'in, en Israël, ainsi que certains actifs connexes de la société de biotechnologie VBL Therapeutics (Nasdaq : VBLT). Aleph Farms a en outre signé un protocole d'accord (MOU) avec ESCO Aster, une organisation de fabrication sous contrat intégrée verticalement, pour produire de la viande cultivée à Singapour. Ces accords devraient augmenter les capacités de production et l'impact mondial d'Aleph Farms à mesure que l'entreprise approche de la commercialisation.

« Israël et Singapour sont les deux premiers marchés où nous avons l'intention de lancer notre steak cultivé à coupe fine. Le renforcement rapide de la capacité de production sur ces sites, tout en limitant les investissements en capital, fournit une feuille de route claire vers l'évolutivité », déclare Didier Toubia, PDG et cofondateur d'Aleph Farms. « Au-delà d'Israël et de Singapour, nous prévoyons de mettre en place des actifs stratégiques supplémentaires dans le monde entier dans le cadre de nos efforts pour apporter plus de sécurité et de résilience aux systèmes alimentaires. »

Les actifs existants de VBL seront associés à un transfert de technologie en douceur depuis l'installation de production pilote d'Aleph Farms à Rehovot, en Israël, pour augmenter la production locale en réponse à la demande croissante de protéines de qualité.

« Notre installation dernier cri permettra à Aleph Farms d'exploiter de la valeur et d'augmenter la production locale de manière efficace », ajoute Dror Harats, MD, directeur général de VBL. « Nous avons hâte de voir l'installation soutenir les objectifs d'Aleph Farms à l'avenir. »

La signature du protocole d'entente entre Aleph Farms et ESCO Aster a été observée par l'ambassadeur d'Israël à Singapour, SE Sagi Karni, et l'ambassadeur non résident de Singapour en Israël et président de l'Agence alimentaire de Singapour, SE Lim Chuan Poh, démontrant les liens forts entre les deux pays. ESCO Aster est la première et seule entreprise au monde à bénéficier de l'approbation réglementaire complète d'une autorité gouvernementale (Singapore Food Agency) et des certifications ISO 22000 et FSSC 22000 pour produire de la viande cultivée destinée à la vente et à la consommation commerciales selon les normes de sécurité les plus strictes.

Ce protocole d'entente couvre la mise en oeuvre de l'expertise de fabrication d'ESCO Aster dans la production de viande cultivée d'Aleph Farms à Singapour, aidant la nation à atteindre son objectif « 30 by 30 », c'est-à-dire la mise en place de capacités agroalimentaires pouvant satisfaire 30 % des besoins nutritionnels de l'île localement et durablement d'ici 2030. Ces dispositions positionnent également Singapour comme un point central pour l'expansion future d'Aleph Farms en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique au sens large.

« Nous sommes fiers de travailler avec Aleph Farms pour la commercialisation de son steak cultivé à Singapour », déclare Xiangliang (XL) Lin, PDG d'ESCO Aster et PDG adjoint d'ESCO Lifesciences Group. « Dans le cadre de notre protocole d'accord de fabrication sous contrat, nous travaillerons avec les autorités religieuses pour obtenir un certificat halal pour notre installation, permettant à notre collaboration avec Aleph de s'étendre à une région encore plus large. »

Aleph Farms travaille en étroite collaboration avec les organismes de réglementation du monde entier alors qu'elle se prépare pour le lancement commercial de son premier produit, un steak cultivé à coupe fine. La société prévoit également de produire différentes coupes de steak ainsi que d'autres produits à base de cellules animales, comme le collagène cultivé, grâce à des capacités exclusives supplémentaires. À partir d'un seul ovule fécondé, Aleph Farms peut produire des milliers de tonnes de viande cultivée, une capacité qui s'intègre dans le cadre d'une transition juste et inclusive vers des systèmes alimentaires durables et sûrs.

À propos d'Aleph Farms

Aleph Farms produit des steaks cultivés à partir de cellules isolées d'une vache vivante et non immortalisées ou génétiquement modifiées, évitant l'abattage et réduisant l'impact environnemental à grande échelle. La société a été cofondée en 2017 par Didier Toubia, The Kitchen Hub by Strauss Group, et le professeur Shulamit Levenberg du Technion ? Israel Institute of Technology. Sa vision est d'assurer une nutrition inconditionnelle pour tout le monde, partout, et tout le temps. Pour plus d'informations, suivez Aleph Farms sur Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn ou rendez-vous sur www.aleph-farms.com. Consultez le dossier de presse d'Aleph Farms ici.

À propos d'ESCO Aster

ESCO Aster Pte Ltd est une cGMP CRDMO (organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat) opérant en tant que filiale indépendante du groupe ESCO Lifesciences. La société fournit des services de développement de processus (PD) et de fabrication sous contrat (de l'amont à l'aval, formulation et remplissage), de consultation et de recherche clinique, comblant l'écart entre le laboratoire et le chevet du patient.

À propos de VBL Therapeutics

Vascular Biogenics Ltd., opérant sous le nom de VBL Therapeutics (Nasdaq : VBLT) développe des thérapies ciblées pour les maladies immuno-inflammatoires. Le principal produit candidat en immunologie de VBL Therapeutics, VB-601, est un anticorps ciblé pour les applications immuno-inflammatoires qui a montré une activité modificatrice de maladies dans plusieurs modèles précliniques, notamment la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies inflammatoires de l'intestin. VBL Therapeutics a conclu un accord de fusion définitif avec Notable Labs, Inc., qui devrait être finalisé au deuxième trimestre 2023. Pour en savoir plus sur VBL Therapeutics, rendez-vous sur vblrx.com.

