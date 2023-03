Zoomlion exposera sa technologie d'interaction personne-machine intelligente et ses réalisations en matière de fabrication écologique à la CONEXPO-CON/AGG 2023





LAS VEGAS, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) s'apprête à exposer 22 produits dans sept catégories, y compris des équipements personnalisés pour le marché nord-américain, ainsi que ses technologies innovantes de fabrication écologique à la CONEXPO-CON/AGG 2023 du 14 au 18 mars au Las Vegas Convention Center. L'entreprise sera présente au stand F9615.

La CONEXPO-CON/AGG est le plus grand salon professionnel du secteur de la construction en Amérique du Nord. Sous le thème « Une vision qui crée l'avenir », Zoomlion mettra en avant les produits les plus demandés par les clients nord-américains, notamment dans le domaine de la fabrication intelligente écologique et de la production et de la vente localisées, en présentant des produits exceptionnels en matière de performances, de qualité et d'innovation technologique.

Le portefeuille de produits phares de Zoomlion à la CONEXPO-CON/AGG comprendra les éléments suivants :

Engins de terrassement : six modèles d'excavatrices de série G couvrant une gamme de micro à haut tonnages et la chargeuse à direction à glissement ZS090V seront présentés. Ils sont tous conformes aux normes d'émission nord-américaines. Le public pourra également découvrir les produits grâce à des démonstrations interactives personne-machine.





Machines de levage : la grue tout-terrain ZTR1100D533, un produit certifié ANIS, sera au centre de l'attention. Sa hauteur de levage maximale est de 66 mètres, combinée à des flèches principales et pilotées afin d'atteindre une capacité de levage optimale.





Grue à tour : Zoomlion présentera ses derniers composants principaux tels que la nouvelle cabine de conduite CR8-H et l'assemblage chevillé RB de la grue à tour de génération R conçue pour les marchés européens et américains haut de gamme.





Bétonnières : en tant que membre de l'APCA, Zoomlion dévoilera le tout nouveau camion-pompe 50X-6RZ, un modèle de la série 4.0 avec une flèche à six sections et la technologie APD qui réduit la consommation globale et prolonge la durée de vie. La filiale allemande de Zoomlion, m-tec, exposera également des équipements de mélange sec.





en tant que membre de l'APCA, Zoomlion dévoilera le tout nouveau camion-pompe 50X-6RZ, un modèle de la série 4.0 avec une flèche à six sections et la technologie APD qui réduit la consommation globale et prolonge la durée de vie. La filiale allemande de Zoomlion, m-tec, exposera également des équipements de mélange sec. Véhicules industriels : les modèles FB25H et FL25H adoptent le moteur Kubota de la série O5 et une série de caractéristiques de conception avantageuses pour mieux répondre à la demande du marché local.

Depuis son entrée sur le marché américain en 2007, la stratégie de mondialisation de Zoomlion se concentre sur l'accélération de la transformation du modèle commercial et sur une stratégie de localisation internationale. En 2012, Zoomlion a créé le centre de R&D d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, sa filiale nord-américaine dispose d'un réseau intégrant la R&D, les ventes et le marketing, ainsi qu'une base de production, tout en assurant la logistique et la fourniture de pièces détachées sur le marché local.

