Debswana et Huawei dévoilent le premier projet de mine de diamants intelligente dotée d'une technologie 5G au monde





BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, au MWC Barcelone 2023, Debswana du Botswana et Huawei ont annoncé conjointement le premier projet de mine de diamants intelligente dotée d'une technologie 5G au monde.

Le responsable de la gestion de l'information de Debswana, Molemisi Nelson Sechaba, a déclaré que la solution de mine intelligente mise au point par Huawei a été déployée dans la mine de diamant à ciel ouvert de Jwaneng de Debswana, et que le projet a été lancé en décembre 2021. La solution de réseau privé 4G eLTE de Huawei assure une connectivité stable pour la mine de Jwaneng et permet de connecter plus de 260 équipements. Elle permet l'interconnexion entre les systèmes de production, de sûreté et de sécurité de la mine.

Sechaba a ajouté qu'il était important de déployer la solution eLTE pour connecter les équipements miniers de manière plus stable. Il y a deux raisons à cela. La première est l'efficacité. La possibilité de transférer des données en temps réel rend les équipements tels que les véhicules miniers plus efficaces, ce qui augmente le rendement et réduit les OPEX à long terme. Deuxièmement, la solution a permis d'améliorer la sécurité. Grâce à la collecte, à la remontée et à l'interaction des données en temps réel, le système est plus sensible et plus précis, et assure une protection plus fiable du personnel et des véhicules.

La mine de Jwaneng est la première mine de diamant intelligente dotée d'une technologie 5G au monde. Cela signifie que les équipements matériels tels que les stations de base utilisées dans la solution de transformation numérique de la mine prennent en charge les mises à niveau du réseau vers la 5G. Les caractéristiques de la 5G, telles qu'une bande passante élevée et une faible latence, peuvent favoriser l'application de technologies de pointe comme la conduite autonome, ce qui permettra à l'avenir d'assurer une transformation numérique plus intelligente de l'industrie minière.

Hon. Thulagano M. Segokgo, ministre de la Communication, de la Connaissance et de la Technologie du Botswana, a déclaré que le gouvernement du Botswana est heureux de voir les efforts conjoints de Debswana et Huawei pour faire avancer la transformation numérique dans l'industrie minière. Debswana est une société minière majeure en Afrique qui, en travaillant avec Huawei, peut faire passer l'efficacité, la productivité et la sécurité de l'exploitation minière au niveau supérieur. Le gouvernement du Botswana va continuer à mettre en place des mesures de facilitation pour soutenir davantage le programme de transformation numérique dans tous les secteurs, y compris l'industrie minière, et invite les entreprises internationales, telles que Huawei, à participer à ce programme. Parmi les mesures déjà en cours, citons la définition d'un programme de numérisation, la feuille de route 5G et d'autres politiques de soutien.

Xu Jun, directeur technologique de Huawei Mine BU, a mentionné la volonté de Huawei d'utiliser ses forces dans les technologies TIC comme la 5G, le cloud, l'IA et l'IoT pour développer des solutions minières intelligentes pour les clients de l'industrie minière dans le monde entier.

Liao Yong, vice-président de la région Afrique subsaharienne de Huawei, a précisé qu'au cours des cinq dernières années, Huawei a fourni des services aux entreprises minières de plusieurs pays de la région, notamment l'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie, la Namibie et le Ghana. À l'avenir, Huawei travaillera avec plus de partenaires locaux pour accélérer la transformation numérique du secteur minier et créer davantage de valeur en Afrique.

Selon Debswana, après le succès du projet dans la mine de Jwaneng déployé avec Huawei et des entreprises locales botswanaises et conformément au programme d'autonomisation économique des citoyens du Botswana, la société prévoit de déployer également la solution minière intelligente dans ses mines d'Orapa, de Damtshaa et de Letlhakane en 2023.

