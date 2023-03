L'Institut national du sport du Québec et le Cirque du Soleil ensemble pour optimiser la performance des artistes





Les deux organisations annoncent le renouvellement de leur entente de collaboration

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - L'Institut national du sport du Québec (INS Québec) est heureux d'annoncer le renouvellement de son entente de collaboration avec le Cirque du Soleil visant à travailler de concert afin d'élever les artistes et les entraîneurs à leur plein potentiel. En tant que spécialiste de la performance humaine, l'INS Québec s'engage à nouveau à mettre à disposition son équipe d'experts pour fournir aux artistes et aux entraîneurs du Cirque du Soleil tout le soutien scientifique nécessaire afin de maintenir les meilleurs standards de performance et de santé.

« Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec l'Institut national du sport du Québec afin de supporter pleinement nos artistes à travers le monde, a déclaré Richard Lepage, Directeur principal - Conception et gestion de la performance humaine au Groupe Cirque du Soleil. Grâce à notre vision commune, l'Institut continuera d'être un partenaire de performance essentiel pour l'atteinte du plein potentiel de nos artistes, et ce, aux quatre coins du globe. »

Les services livrés par l'INS Québec sont liés à la préparation physique, la performance mentale, la santé mentale, la nutrition, la physiologie, l'analyse des données ainsi que la recherche et innovation.

« L'INS Québec est très fier de renouveler son association à une entreprise québécoise d'envergure mondiale comme le Cirque du Soleil. Cette entente concorde parfaitement avec notre vision d'être une organisation de choix offrant les meilleures solutions permettant d'accompagner chaque personne vers son objectif ultime. Parce que nous sommes d'abord et avant tout des spécialistes de la performance humaine, cette collaboration nous permet d'appliquer nos connaissances et notre savoir-faire acquis en sport de haut niveau dans une autre sphère tout aussi exigeante. Nos interventions visent à permettre aux artistes et aux entraîneurs du Cirque du Soleil de perfectionner et d'améliorer leurs conditions dans le but d'exceller soir après soir où qu'ils soient sur la planète », a ajouté M. Yves Hamelin, Vice-président, services de performance à l'INS Québec.

S'affirmant comme spécialiste de la performance humaine et misant sur la science, l'innovation et la technologie, l'Institut national du sport du Québec incarne le « Génie derrière les performances ». L'INS Québec offre des services scientifiques, médico-sportifs et professionnels et propose des solutions de pointe propulsées par des experts aguerris et des partenaires stratégiques.

