NFP acquiert HELPGB, un cabinet de conseil en ressources humaines et en santé et sécurité





L'acquisition de l'entreprise basée à Midlands renforcera davantage les capacités des NFP en matière de ressources humaines et de santé et sécurité

BIRMINGHAM, Angleterre, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- NFP, une société d'Aon et une société internationale de courtage et de conseil en assurance de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de HELPGB, une entreprise de conseil en ressources humaines et en santé et sécurité. Clark Hunter, directeur de HELPGB, restera dans l'entreprise tandis que Dave Townsend, directeur général, et Karen Townsend, secrétaire de l'entreprise, prendront leur retraite après l'acquisition.

« Nous sommes ravis d'accueillir Clark et l'équipe talentueuse de HELPGB, tout en acquérant des connaissances approfondies qu'ils apporteront à notre activité spécialisée dans les solutions de ressources humaines et de santé et de sécurité, a déclaré Matt Pawley, président de NFP en Europe. « Nous souhaitons également à Dave et à Karen la meilleure des retraites alors que nous cherchons à nous appuyer sur la brillante réputation qu'ils ont acquise aux côtés de Clark au fil des ans.»

HELPGB a évolué avec l'arrivée de Hunter et son expérience dans le conseil spécialisé en santé et sécurité. En tant que membre d'un NFP, les clients d'HELPGB auront désormais accès à davantage de ressources mondiales pour soutenir la navigation dans le paysage complexe des RH et de la santé et de la sécurité.

« Je suis très reconnaissant envers le personnel et les clients qui ont contribué à rendre cette aventure de vingt-et-un ans si spéciale, et je ne pourrais pas donner les rênes à une meilleure entreprise, a déclaré Dave Townsend. Les valeurs des NFP s'alignent sur celles de notre entreprise : les personnes et les clients passent en premier. Je sais que je peux maintenant profiter de ma retraite avec l'assurance que ce que j'ai contribué à construire est entre des mains très sûres.»

À propos des NFP

NFP, une société d'Aon, est une organisation de conseillers consultatifs et de résolveurs de problèmes qui aide les entreprises et les particuliers à relever les défis les plus importants en matière de risque, de main-d'oeuvre, de gestion de patrimoine et de retraite. Nous sommes plus de 7 700 collègues au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada, au service d'une diversité de clients, d'industries et de communautés. Nos capacités mondiales, notre expertise spécialisée et nos solutions personnalisées couvrent l'assurance commerciale, les avantages sociaux, le conseil en ressources humaines, la santé et la sécurité, et la planification financière individuelle. Ensemble, nous accordons la priorité aux personnes, nous privilégions les partenariats et nous faisons progresser continuellement une culture dont nous sommes fiers. Consultez NFP.co.uk pour en savoir plus.

21 mai 2024 à 04:00

