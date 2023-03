NanoXplore dévoile de solides performances de sa solution d'additif pour anode SiG?? nouvellement brevetée





MONTRÉAL, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de brevets pour sa solution de matériaux d'anode de batterie en silicium/graphène sous la marque de commerce SiGMC. Ces brevets couvrent les procédés de production de cellules de batteries et sont déposés dans plusieurs pays, à savoir les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, le Canada, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Ces brevets couvrent également une gamme de chimies différentes et s'étendent à tous les facteurs de forme de cellules cylindriques. Le GrapheneBlackMC agit comme un agent d'enrobage autour du silicium en atténuant le gonflement et le délogement des particules, ce qui rend la cellule plus sûre et plus fiable.



Faits saillants en matière de rendement

En outre, la Société a démontré de solides performances de sa solution technologique d'anode SiGMC lorsqu'elle est incorporée, en tant qu'additif, dans des cellules de batterie :

Autonomie de conduite : La technologie brevetée de NanoXplore a augmenté l'autonomie des véhicules de 8 à 10 %, soit 40 kilomètres pour un véhicule électrique typique.

La technologie brevetée de NanoXplore a augmenté l'autonomie des véhicules de 8 à 10 %, soit 40 kilomètres pour un véhicule électrique typique. Temps de charge : Grâce à une conductivité électrique élevée de la solution SiG MC , la vitesse de recharge a été réduite de façon substantielle se situant entre 10 et 13 minutes. La vitesse de recharge peut descendre jusqu'à 10 minutes sans compromettre la durée de vie de la batterie. Elle peut aller au-delà de ce point pour des applications telles que les applications militaires, les outils électriques ou l'électronique.

Grâce à une conductivité électrique élevée de la solution SiG , la vitesse de recharge a été réduite de façon substantielle se situant entre 10 et 13 minutes. La vitesse de recharge peut descendre jusqu'à 10 minutes sans compromettre la durée de vie de la batterie. Elle peut aller au-delà de ce point pour des applications telles que les applications militaires, les outils électriques ou l'électronique. Sécurité : Les cellules à base de SiGMC sont 10 % plus froides que les batteries Li-ion typiques, potentiellement inflammables. Ainsi, avec l'aide du GrapheneBlackMC, elles sont plus sûres car elles présentent moins de risques d'emballement thermique et d'explosions.



Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a déclaré :

« Grâce à notre solution unique d'additif de silicium/graphène, nous pouvons obtenir une meilleure autonomie, un meilleur temps de charge et une sécurité accrue. Ces caractéristiques incroyables peuvent faciliter l'accélération de l'adoption massive des véhicules électriques et contribuer à améliorer la fiabilité des véhicules grâce à nos impressionnants dispositifs de sécurité. En outre, notre processus à coût avantageux et exclusif rend notre solution très attrayante pour l'industrie automobile. »

Soutenue par 11 brevets dans la famille du SiGMC, la Société est bien positionnée et adaptée pour réussir sur les marchés actuels de l'électrolyte liquide et de la prochaine génération de batteries solides. NanoXplore prévoit mettre en service une ligne de production SiGMC de 100 à 200 tonnes au cours du second semestre de l'année civile 2023.

A propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter http://www.nanoxplore.ca/fr/.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l'information disponible au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent communiqué portent sur l'affectation du produit tiré du placement.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

L'information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d'incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d'événements ultérieurs ou autres.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Martin Gagné

Directeur, Relations avec les investisseurs

[email protected]

Tel : 1 438.476.1927

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 07:45 et diffusé par :