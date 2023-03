Sondage : Les consommateurs préoccupés par la façon dont les marques protégeront leurs données dans le métavers





Selon un récent sondage de TELUS International, une organisation de premier plan en matière d'expérience client numérique, les consommateurs sont inquiets à propos de la protection de leurs données personnelles dans le métavers. La majorité des répondants (60 %) invoquent des préoccupations liées à la protection de leur vie privée et de leurs données comme raison pour laquelle ils seraient mal à l'aise d'effectuer différentes tâches dans ce monde numérique émergent.

Alors que le métavers devient de plus en plus populaire chez les marques et les consommateurs, plus d'un tiers (34 %) des répondants affirment que leur préoccupation principale est que leurs données personnelles soient compromises. De plus, 56 % des répondants croient qu'il sera plus facile pour les pirates informatiques de voler leur identité ou leurs données dans ce nouveau monde numérique.

« Le métavers fournit aux clients un nouvel outil intéressant et immersif pour interagir avec leurs marques favorites. Malheureusement, avec l'émergence et l'adoption de nouvelles technologies et plateformes vient aussi l'occasion pour les cybercriminels de déployer de nouvelles stratégies de vol d'identité, souvent plus sophistiquées », déclare Michael Ringman, chef du service de l'information, TELUS International. « Étant donné que le métavers en est encore à ses balbutiements en matière de réglementation, les fraudeurs peuvent se faire passer pour quelqu'un d'autre plus facilement et mener des activités non autorisées sans conséquences dans le monde réel. Pour protéger leurs clients et la réputation de leur marque, les entreprises doivent accorder la priorité à l'intégration de rigoureuses mesures de sécurité et de confiance dans les fondements de leur stratégie liée au métavers, tout en s'assurant que ces mesures sont intégrées sans encombre afin de ne pas rendre le parcours du client trop complexe. »

Assurer la protection des données des consommateurs dans le métavers

Pour les entreprises qui souhaitent répondre aux préoccupations des consommateurs concernant le métavers, un quart (25 %) des répondants indiquent que des lignes directrices rigoureuses et transparentes en matière de sécurité et de protection de la vie privée les inciteraient à interagir avec les marques dans ce monde. En plus de disposer de mesures de sécurité, les entreprises devraient publier celles-ci sur leur site web ou les envoyer par courriel aux clients afin qu'ils soient informés des mesures en place. Elles devraient aussi présenter des tactiques que les clients peuvent adopter pour réduire leur exposition et leur vulnérabilité aux personnes malveillantes.

« Assurer une protection adéquate des données est complexe dans tout environnement en ligne, et collaborer avec un fournisseur de confiance et de sécurité expérimenté offre de nombreux avantages, dont la tranquillité d'esprit. En plus de surveiller et de régler les problèmes en temps réel, les fournisseurs externes aident à anticiper les menaces nouvelles et émergentes. Ils détiennent l'expertise, l'agilité, la technologie, les processus et les contrôles nécessaires, notamment l'intelligence artificielle et des modérateurs de contenu humains, pour détecter les activités suspectes », explique M. Ringman.

TELUS International conçoit, produit et livre des solutions numériques complètes afin d'améliorer et de protéger l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Pour les marques qui explorent les possibilités du métavers pour leurs clients et leurs employés, les solutions de confiance, de sûreté et de sécurité de pointe de TELUS International, comme la modération de contenu, la vérification de l'identité et la prévention et la détection des fraudes, offrent un mélange efficace de soutien humain résilient et d'automatisation de la technologie. Elles fournissent un cadre de service complet et aident les marques à gérer activement les risques, la réputation, la sûreté et la sécurité. Apprenez-en plus à www.telusinternational.com/solutions/trust-safety-security.

Méthodologie de l'enquête : Les résultats proviennent d'un sondage de Pollfish mené le 17 octobre 2022 auprès de 1 500 Américains familiers avec le métavers.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance, de la santé, du voyage et de l'hôtellerie.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l'entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,1 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 06:50 et diffusé par :