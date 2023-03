David Van Den Beld rejoint le cabinet de recherche scientifique et de développement expérimental de Ryan





Ryan, un leader mondial en matière de services fiscaux et de logiciels, a annoncé aujourd'hui que David Van Den Beld a intégré la firme en tant que directeur sénior du cabinet de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) et restera en poste au bureau de Calgary, en Alberta.

En 2020, David a pris sa retraite d'un cabinet comptable du Big 4, après 12 ans de service où il était le leader scientifique national pour la RS & DE. Son rôle a évolué pour inclure la direction du cabinet des subventions gouvernementales et la direction des marchés américains et canadiens pour les opportunités de recherche et développement transfrontalières. Avant d'occuper ce poste, il a dirigé le cabinet de RS&DE de l'Ouest dans un autre grand cabinet comptable du Big 4 pendant huit ans.

« Après avoir passé 20 ans à aider les clients à naviguer dans la RS & le DE, je suis heureux de rejoindre Ryan en tant que conseiller et de partager mes connaissances pour compléter les pratiques nationales en matière de RS&DE et d'incitatifs gouvernementaux », a déclaré David. « J'attache de l'importance à l'approche unique de Ryan en matière de services fiscaux spécialisés et je vois d'excellentes synergies entre les stratégies de croissance du cabinet et mon expérience de développement d'équipes très performantes.

Avant sa carrière en RS&DE, David a passé 16 ans dans des rôles d'ingénierie et de gestion. Son expérience permet de s'assurer que les incitatifs des clients sont fondés sur des critères d'admissibilité scientifiques, que leurs activités correspondent aux dépenses admissibles et que leurs demandes sont défendables. Les diverses compétences de David s'étendent à de nombreux secteurs, notamment le pétrole et le gaz, les technologies de l'information, l'exploitation minière, l'énergie, la production industrielle, les pâtes et papiers, la chimie, l'automobile, l'aérospatiale, les biotechnologies, l'agriculture, la chimie et les transports.

« Nous sommes heureux d'accueillir au sein de l'équipe Ryan un expert en RS&DE reconnu à l'échelle nationale. », a déclaré Garry Round, Président de la branche canadienne de Ryan. « Les antécédents de David en ingénierie, combinés à son expérience à la tête d'équipes de RS&DE, font de lui un défenseur reconnu de nos clients qui cherchent à obtenir des crédits de RS&DE et d'autres incitatifs gouvernementaux.

David est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie mécanique de l'Université métropolitaine de Toronto. Il a publié plusieurs articles et élaboré des documents stratégiques avec l'ARC sur divers sujets de RS&DE, tels que la R&D en atelier et la production expérimentale.

À propos de Ryan

Fournisseur mondial primé de services et logiciels fiscaux, Ryan est le plus important cabinet au monde se consacrant exclusivement à la fiscalité des entreprises. Basé à Dallas, au Texas, le cabinet fournit une suite intégrée de services relatifs à la fiscalité fédérale, étatique, locale et internationale, sur une base multijuridictionnelle, notamment pour le recouvrement d'impôts, les consultations, la défense des intérêts, la conformité et les services technologiques. Ryan s'est vu décerner à dix reprises le prix International Service Excellence Award du Customer Service Institute of America (CSIA), pour son engagement en faveur d'un service client de premier plan. Grâce à l'environnement de travail dynamique myRyan , qui est largement reconnu comme étant le plus innovant du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire de Ryan composée de plus de 3 600 professionnels et associés est au service de plus de 20 000 clients dans plus de 60 pays, dont un grand nombre des principales entreprises du classement Global 5000. Pour obtenir plus de renseignements à propos de Ryan, rendez-vous sur ryan.com. "Ryan" et "cabinet" sont des termes qui font référence au réseau mondial de la société et qui peuvent désigner un ou plusieurs cabinet(s) membre(s) de Ryan International, chacun constituant une entité juridique distincte.

