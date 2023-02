Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant la nuit 3 au 4 mars

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 3 au...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'il effectuera des travaux sur le pont Honoré-Mercier, notamment la réparation de dalles, ce samedi 4 mars. Ces interventions requièrent la mise en place d'une...

Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer que l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) lui a décerné le prix Meilleure nouvelle technologie sécurité pour sa nouvelle monocaméra grand angle qui fait partie de la...