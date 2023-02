Signature d'une entente de coopération avec la Nation des Pekuakamiulnuatsh dans le cadre du projet Crevier





MASHTEUIATSH, Québec, 28 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan annoncent la signature d'une entente de coopération dans le cadre des travaux d'exploration avancée et de la mise en valeur du projet Crevier.



L'entente de coopération signée aujourd'hui à Mashteuiatsh, en présence du chef de la Nation des Pekuakamiulnuatsh, Gilbert Dominique, et du président de Niobay et des Minéraux Crevier, Jean-Sébastien David, vise à encadrer les futurs travaux qui aideront aux développements du projet Crevier. Des membres de Katakuhimatsheta (conseil des élus) de la Nation des Pekuakamiulnuatsh et des membres du conseil d'administration de Les Métaux Niobay et des Minéraux Crevier étaient également présents à cette occasion.



Rappelons que le projet Crevier est situé à environ 53 km au nord de la municipalité de Girardville sur le Nitassinan de la Nation des Pekuakamiulnuatsh. Cette entente fait suite à des travaux de prospection avancée et une campagne de forage de 4 000 mètres réalisés en 2022 qui visaient à déterminer la présence de niobium et tantale.



« L'entente de coopération convenue aujourd'hui constitue une premier geste formel en lien avec les travaux d'exploration du projet Crevier qui se dérouleront sur Nitassinan, notre territoire. C'est ce type de coopération que nous souhaitons établir dans l'affirmation de nos droits ancestraux, notamment de notre droit inhérent à l'autodétermination, et de notre titre ancestral, et nous sommes satisfaits que les promoteurs aient eu le souci de nous impliquer en amont de ce projet, avec le soutien de notre unité Économie et partenariats stratégiques », a souligné le chef de la Nation des Pekuakamiulnuatsh, Gilbert Dominique.



« Il a toujours été clair dans notre esprit que ce projet se réaliserait en collaboration avec les Pekuakamiulnuatsh, sans oublier les parties prenantes de ce secteur. Cette entente nous permettra de maximiser les retombées pour la communauté tout en balisant les travaux futurs », a indiqué Jean-Sébastien David, président et chef de la direction.



« L'entente d'aujourd'hui nous stimule beaucoup et nous avons la conviction profonde que notre collaboration sera un succès des plus fructueux », a pour sa part mentionné Serge Savard, président du conseil d'administration de NioBay.



À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l'exploration, le développement et l'utilisation de métaux critiques « verts » et ayant une priorité sur l'environnement, le social, la gouvernance et la participation des Autochtones (ESGI). La Société détient entre autres une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Nation des Pekuakamiulnuatsh.



À propos de la Nation des Pekuakamiulnuatsh [www.mashteuiatsh.ca]

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est l'organisation politique et administrative qui représente les Pekuakamiulnuatsh. La Nation des Pekuakamiulnuatsh compte 9 552 membres dont plusieurs sont établis dans la communauté de Mashteuiatsh, sur les berges du Pekuakami. Mashteuiatsh ? qui signifie « Là où il y a une pointe » ? constitue un lieu de ralliement et de rencontre historique.



À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.



Pour renseignements :

Jean-Sébastien David, géo. MGP

Président et chef de la direction

Les Métaux NioBay inc.

[email protected]

www.niobaymetals.com



Mélodie Lapointe

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

418 275-5386, poste 1245

[email protected]

www.mashteuiatsh.ca



Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d'hypothèses et d'opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d'autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 12:00 et diffusé par :