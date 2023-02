Air Canada rend fièrement hommage à ses employés noirs et clôture le Mois de l'histoire des Noirs par un vol célébrant cet événement





Le vol AC660 Montréal-Halifax a été assuré et pris en charge par des pilotes, des agents de bord, des gestionnaires et des équipes au sol noirs

MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Air Canada a clôturé le Mois de l'histoire des Noirs aujourd'hui avec son deuxième vol annuel célébrant l'histoire des Noirs. Le vol AC660 Montréal-Halifax a été planifié, pris en charge et assuré par des pilotes, des agents de bord, des gestionnaires et des employés noirs, au sol comme dans les coulisses, depuis son départ de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal jusqu'à son arrivée à l'aéroport international Stanfield d'Halifax.

« Air Canada tient à saluer ses employés noirs qui ont fièrement affirmé leur identité et mis en valeur leurs réalisations et leurs contributions au secteur de l'aviation, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. Pour la deuxième année de suite, nous avons salué l'excellence des Noirs par un vol célébrant leur histoire et nous sommes ravis de souligner les réalisations professionnelles de nos employés. Ils jouent véritablement un rôle d'ambassadeurs, tout en se révélant des modèles extraordinairement inspirants pour la jeunesse noire de la prochaine génération. »

À bord du vol d'aujourd'hui se trouvent des employés d'Air Canada et des invités spéciaux qui visiteront Africville pour en apprendre davantage sur le riche patrimoine culturel des Noirs et sur les racines profondes qui unissent la région d'Halifax à l'histoire des Noirs.

Commentaires de professionnels du secteur du transport aérien ayant participé au vol célébrant l'histoire des Noirs d'Air Canada

« Les mots me manquent pour exprimer à quel point je suis honoré d'avoir été invité à participer à la direction et à l'organisation de ce deuxième vol d'Air Canada en hommage à l'excellence noire, a déclaré Andrew Free, chef de service - Surveillance du CCOE pour Montréal et Québec. Je suis fier de l'exemple que nous donnons en tant que membres de la communauté noire et de la famille Air Canada. Nous montrons aux jeunes Noirs aspirant à faire carrière dans l'aviation qu'il existe des personnes qui leur ressemblent dans ce secteur et qu'ils peuvent eux aussi se joindre à cette incroyable industrie. Nous leur démontrons ainsi qu'Air Canada célèbre l'histoire des Noirs et qu'ils font partie de cette histoire qui est la leur. »

« À mes yeux, lorsqu'on est un professionnel noir de l'aviation, on a la responsabilité d'encadrer la prochaine génération de jeunes aviateurs, a confié William Batson, chef de service - Opérations en ligne - Opérations aériennes à Toronto, et commandant de bord du vol AC660. Si je suis privilégié aujourd'hui, c'est grâce aux efforts des quelques pilotes noirs qui m'ont précédé. Je remercie tous les nombreux professionnels dévoués qui ont contribué à la réussite de cette journée. »

« Au fil des années, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets extraordinaires au sein d'Air Canada, qui a toujours su se tenir au fait des tendances, a affirmé Mendoza Jolly, directrice de bord à Air Canada. Je n'ai jamais eu l'impression que ma couleur de peau représentait un frein à ma carrière au sein de la Société. Parmi mes meilleurs souvenirs, je pense à toutes ces rencontres avec des enfants noirs et à la façon dont leur regard s'illumine lorsqu'ils réalisent que non seulement je suis affectée à leur vol, mais que c'est moi qui en suis responsable. »

« Ma passion pour l'aviation remonte à l'enfance, alors que mon frère m'emmenait à l'aéroport pour observer les avions, a confié Keyon Burke, coordonnateur - Santé et sécurité. Le choix de travailler à Air Canada s'est donc imposé de lui-même. Aujourd'hui, en tant que chef préposé d'escale et coordonnateur - Santé et sécurité, je suis fier de faire partie d'une entreprise qui reconnaît et célèbre mon héritage. »

« Ma carrière dans l'aviation s'apparente à une tradition familiale puisque j'ai suivi les traces de mon défunt père, qui avait rejoint les Lignes aériennes Trans-Canada en 1957, a déclaré Sharyn Prevost, spécialiste - Expérience client à Air Canada, en poste à Halifax. En tant que femme noire et ambassadrice de la marque Air Canada, je suis ravie qu'Air Canada fasse preuve de leadership dans le cadre d'un projet aussi important que le Mois de l'histoire des Noirs. »

Écoutez ce qu'ont à dire des employés noirs d'Air Canada à propos de l'importance d'être vus, ainsi que de la race et de l'adversité, dans ces trois courtes vidéos.

Air Canada figure au palmarès des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada depuis plusieurs années consécutives. On trouvera dans son rapport de développement durable la description des initiatives communautaires et en matière de diversité.

Dans les sondages internes, remplis sur une base volontaire, 684 employés d'Air Canada se sont auto-identifiés comme Noirs : ils occupent des postes de cadres supérieurs et de direction ainsi que des postes spécialisés dans tous les groupes de travail (pilotes, agents de bord, agents - Service clientèle, techniciens d'entretien et personnel des services au sol, entre autres).

À propos d'Air Canada

