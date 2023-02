Natco Pharma (Canada) inc. annonce le lancement de PrNAT-POMALIDOMIDE en capsules, la première alternative générique à POMALYST® au Canada





PrNAT-POMALIDOMIDE offre une option de traitement abordable pour les patients atteints d'un myélome multiple dont la maladie a progressé malgré les traitements initiaux

MISSISSAUGA, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Natco Pharma (Canada) inc., une filiale de Natco Pharma limitée, a annoncé aujourd'hui le lancement de PrNAT-POMALIDOMIDE en capsules, la première alternative générique à POMALYST ® à être approuvée par Santé Canada.

PrNAT-POMALIDOMIDE est utilisé en association avec la dexaméthasone et le bortézomib pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur comprenant de la lénalidomide. Il est également utilisé en association avec la dexaméthasone pour les patients atteints de myélome multiple chez qui le bortézomib et la lénalidomide ont échoué, qui ont déjà reçu au moins deux formes de traitement et dont la maladie a progressé lors du plus récent traitement.

« Natco a ouvert la voie en étant le premier à lancer sur le marché ce générique qui allégera le fardeau financier des patients atteints d'un myélome ainsi que des régimes d'assurance médicaments publics et privés », a déclaré Glenn Ikeda, Ph.D., PDG de Natco Pharma (Canada) inc. « Après le lancement de PrNAT-LÉNALIDOMIDE il y a moins de 18 mois, nous renouvelons notre engagement à rendre les options de traitement du myélome accessibles aux Canadiens. Le lancement de PrNAT-POMALIDOMIDE représente des années d'investissements au Canada et soutient nos efforts continus pour élargir notre portefeuille de médicaments génériques de haute qualité. »

Le myélome multiple, communément appelé myélome, est un cancer des plasmocytes. Il s'agit de la deuxième forme la plus courante de cancer du sang au Canada1 . Environ 8 000 Canadiens vivent avec le myélome2. Les patients souffrant de ce type de cancer peuvent présenter une faible numération de cellules sanguines et souffrir de difficultés immunitaires causant un risque plus élevé de contracter des infections respiratoires. La santé osseuse peut également être affectée, entraînant des douleurs osseuses et des fractures. Le myélome est une maladie incurable, mais plusieurs types de traitements aident à le contrôler.

« La pomalidomide est une option thérapeutique importante qui peut prolonger les périodes de rémission chez les patients atteints d'un myélome multiple. PrNAT-POMALIDOMIDE est la première alternative générique à POMALYST® et représente une étape importante pour l'accessibilité financière des patients et des régimes d'assurance médicaments », a commenté Joe Kamel, pharmacien autorisé de PureHealth Pharmacy à Barrie, en Ontario.

PrNAT-POMALIDOMIDE est disponible sous forme de capsules dans des concentrations de 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg. PrNAT-POMALIDOMIDE et PrNAT-LÉNALIDOMIDE sont disponibles par le biais du plan de gestion des risques RevAidMD.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sujet des objectifs et des activités de Natco Pharma (Canada) inc. Ces énoncés sont fondés sur les prévisions actuelles concernant le marché et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs, dans le cas éventuel où des risques connus ou inconnus surviennent ou des estimations ou hypothèses se révèlent inexactes. Natco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, sauf si la loi applicable l'exige.

À propos de NATCO PHARMA (CANADA) INC.

Natco Pharma (Canada) inc. est la filiale canadienne de Natco Pharma limitée, une société pharmaceutique intégrée verticalement et axée sur la recherche, le développement et la fabrication de médicaments.

Établie en 2012, Natco Canada fournit des médicaments de première qualité et accessibles à travers le Canada.

Pour obtenir une liste complète de nos produits, veuillez consulter notre site internet à www.natcopharma.ca.

RevAid et POMALYST sont des marques déposées de Celgene Corporation.



_________________________________

1 Myélome Canada - https://myelomacanada.ca/a-propos-du-myelome/introduction-au-myelome-multiple/incidence-et-prevalence-au-canada

2 Myélome Canada - Guide destiné aux patients atteints d'un myélome multiple - https://www.myelome.ca/pixms/uploads/serve/ckeditor/myelome_canada_guide_patients_10_2017p30.pdf

SOURCE Natco Pharma (Canada) Inc.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 08:09 et diffusé par :