Un rapport de recherche de FourKites met en évidence les défis en constante évolution de l'expédition par voie maritime, 50 % des expéditeurs ayant une visibilité nulle sur le fret maritime





Après trois années tumultueuses pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, les acteurs du fret maritime sont soumis à la pression des conditions économiques changeantes, des influences géopolitiques et des difficultés de recrutement qui perdurent en 2023. C'est ce que révèle une nouvelle étude publiée aujourd'hui par le principal fournisseur de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel FourKites.

L'enquête menée auprès de plus de 350 professionnels de la chaîne d'approvisionnement visait à mettre en lumière les principaux problèmes auxquels l'industrie du transport maritime est confrontée. L'étude révèle que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement de ces dernières années ? notamment le COVID-19, la volatilité des marchés, les conflits politiques mondiaux, les pénuries de matières premières et les événements météorologiques extrêmes ? ont poussé 73 % des personnes interrogées à investir dans la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Parmi elles, 46 % prévoient d'investir davantage en 2023.

« Les expéditeurs et les autres acteurs de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement font des choix de plus en plus éclairés en exploitant des données plus fiables, en temps réel, plutôt que de deviner », déclare Chris Stauber, expert du secteur et fondateur de VentureSoftPM. « Ils veulent savoir par exemple quel sera le rapport bénéfice-risque de faire appel à un port ou un pays supplémentaire pour déplacer leurs conteneurs, ou de passer d'un fournisseur à trois pour l'approvisionnement en matières premières. Des investissements supplémentaires sont nécessaires pour obtenir de meilleures données, mais la valeur de ces données permet une réduction considérable des risques. »

Les autres résultats clés de l'enquête sont les suivants :

50 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir de visibilité sur leur fret maritime, plus de 20 % s'appuyant sur des processus manuels pour suivre leur fret maritime.

Plus de la moitié des personnes interrogées étaient surtout préoccupées par les problèmes de main-d'oeuvre, les coûts élevés du transport et les répercussions sur le service à la clientèle, 35 % signalant également des problèmes de congestion dans les ports.

73 % des personnes interrogées ont déclaré avoir un certain niveau de visibilité sur leurs expéditions par la route.

Les résultats de l'étude ont été publiés dans le rapport The Great Reset: Ocean Shipping in a Post-Pandemic World. Le rapport comprend une analyse d'expert de la situation actuelle du transport maritime, des prévisions pour 2023 et des suggestions pour aider les expéditeurs à consolider leurs chaînes d'approvisionnement pour construire la résilience future. Téléchargez un exemplaire du rapport ici.

FourKites poursuit sur sa lancée à la pointe du transport maritime

FourKites a connu une croissance continue de son activité de visibilité sur le fret maritime au cours de l'année écoulée. L'entreprise suit désormais 98 % du trafic mondial de conteneurs maritimes sur plus de 270 voies et 120 transporteurs, dans tous les ports à conteneurs d'Amérique du Nord et dans tous les principaux ports d'Europe. Au cours des 12 derniers mois, FourKites a suivi plus de 1,3 million d'expéditions maritimes, soit une augmentation de 163 % du volume maritime d'une année à l'autre, et a connu une croissance de 70 % des clients maritime en un an, avec aujourd'hui des clients tels que Cardinal Health, Arizona Tile, LyondellBasell, American Eagle Outfitters, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts, Yamaha Motors et RCS Logistics.

Preuve de la valeur des offres de visibilité maritime de FourKites, RCS Logistics, client de FourKites, rapporte que depuis le déploiement de la plateforme FourKites, assortie de Dynamic Ocean®, la solution révolutionnaire de l'entreprise, au T3 2022 pour suivre les expéditions maritimes, terrestres et routières, les services de transport domestique de la société ont été multipliés par 7, tandis que son activité de fret maritime a été multipliée par 12.

« Nous sommes connus dans le secteur comme transitaire aérien de premier plan », remarque Brian Aldridge, vice-président sénior en charge des ventes, chez RCS. « Avec FourKites, nous avons pu améliorer notre expérience du fret maritime et faire le lien avec d'autres modes pour nous démarquer véritablement sur le marché. Nos clients et partenaires apprécient l'interface simple et moderne de FourKites et la transparence qu'elle apporte sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. »

Dynamic Ocean de FourKites offre aux clients un suivi précis du fret maritime de bout en bout, des ETA prédictifs extrêmement précis, et s'intègre facilement à leurs TMS existants. Des fonctionnalités supplémentaires aident les expéditeurs internationaux à identifier et à atténuer les risques et les coûts associés aux frais de surestaries et de détention, et à gérer les exceptions de manière proactive. Il s'agit notamment de tableaux de bord d'exception, des notifications et des alertes, des tableaux de bord d'analyse et de la possibilité de monétiser l'impact financier potentiel et réel.

À propos de FourKites

La plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de premier plan de FourKites® étend la visibilité au-delà des transports pour concerner les yards, les entrepôts, les magasins et bien d'autres lieux. Suivant plus de 3 millions de livraisons quotidiennement voyageant par la route, par train, sur les océans, par voie aérienne, sous forme de colis et sur le dernier kilomètre, et touchant plus de 200 pays et territoires, FourKites combine des données en temps réel et un apprentissage automatique puissant pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 200 des marques les plus reconnues au monde ? dont 9 des 10 plus importants fabricants de produits de grande consommation et 18 des 20 plus importantes entreprises du secteur agroalimentaire ? font confiance à FourKites pour transformer leur entreprise et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 03:05 et diffusé par :