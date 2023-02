Wipro annonce un nouveau modèle mondial de branches commerciales plus en adéquation avec les priorités des clients





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société de services et de conseil en technologie de premier plan, vient d'annoncer la création de quatre branches commerciales stratégiques mondiales afin de mieux satisfaire les besoins commerciaux changeants de ses clients et de saisir les opportunités émergentes dans les segments de marché à forte croissance.

Dans le cadre de ce nouveau modèle, Wipro rendra service aux clients au moyen de quatre branches commerciales mondiales articulées autour du cloud, des technologies d'entreprise et de la transformation opérationnelle, de l'ingénierie et du conseil. Le nouveau modèle reflète la réorientation continue opérée par la société vers des domaines représentant des paris stratégiques et sa volonté d'exploiter « One Wipro » pour atteindre les objectifs de transformation opérationnelle et technologique des clients. Les changements entreront en vigueur le 1er avril 2023.

Wipro FullStride Cloud regroupera l'ensemble des capacités de cloud computing de Wipro au sein d'une offre complète, unique, totalement intégrée. Les applications natives, l'architecture, la modernisation des applications, la stratégie et la migration ainsi que l'infrastructure du cloud relèveront toutes de cette branche d'activité. Jo Debecker, qui pilote actuellement les services d'infrastructure cloud de Wipro, sera à la tête de cette branche et assumera le titre de directeur mondial de Wipro FullStride Cloud. La riche expérience de J. Debecker en matière d'applications, de données et de transformation vers le cloud sera un atout de poids pour amplifier la croissance de l'activité cloud de Wipro, qui représente désormais plus d'un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise. J. Debecker aidera les clients à maximiser le potentiel du cloud en intégrant le moteur de prestation de services de bout en bout de Wipro et en concevant des solutions sectorielles différenciées dans le but d'accélérer encore la croissance dans ce segment de marché en évolution rapide.

Wipro Enterprise Futuring proposera aux clients des solutions résolument tournées vers l'avenir permettant une transformation à grande échelle. Cette branche commerciale englobera données intelligentes et renseignements, plateformes applicatives, opérations numériques et cybersécurité. Nagendra Bandaru, actuellement à la tête de l'activité iCORE de Wipro, deviendra directeur mondial de Wipro Enterprise Futuring. Il s'efforcera d'améliorer les activités historiques de transformation commerciale et d'exploitation opérationnelle de Wipro en recourant à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ainsi que des expériences client et employé réimaginées et hautement automatisées. N. Bandaru mettra au point des offres innovantes qui aideront les clients à bâtir des entreprises agiles, résilientes et avant-gardistes et à faire un bond dans le futur.

Wipro Engineering Edge, qui a été lancée en 2022 pour renforcer le statut de leader mondial de Wipro dans les services d'ingénierie, deviendra une branche indépendante. Harmeet Chauhan, qui chapeaute actuellement Wipro Engineering, deviendra directeur mondial de Wipro Engineering Edge. Il continuera à faire évoluer et à renforcer les prouesses d'ingénierie de Wipro en étendant ses capacités et ses offres dans des technologies telles que le cloud, la 5G, l'industrie 4.0, l'Internet des objets, la conception en silicium, les systèmes embarqués, les plateformes de données et d'IA, pour ne citer qu'elles. Wipro Engineering Edge aidera les clients à innover à grande échelle pour le développement de leurs produits, plateformes, services et opérations connectés, intelligents et autonomes dans tous les secteurs.

Wipro Consulting réunira Capco, Designit et les activités de domaine et de conseil de Wipro sous une seule et même bannière en vue d'améliorer les bonnes pratiques déjà suivies et le partage d'expérience entre ces unités indépendantes. Lance Levy, PDG de Capco, et Philippe Dintrans, directeur mondial de Wipro Domain & Consulting, continueront à piloter les opérations dans leurs secteurs respectifs, sous la direction du PDG Thierry Delaporte. L'inclusion de Designit dans cette branche d'activité dirigée par Nicolas Parmaksizian, PDG de Designit, donnera naissance à de nouvelles opportunités d'incorporer les capacités d'innovation en matière d'expérience dans un univers plus large de missions de conseil.

« Notre transformation ces trois dernières années a permis une croissance exceptionnelle de notre activité. À tel point que nous avons dépassé le modèle à deux branches d'activité que nous avions établi au début de notre parcours » a affirmé Thierry Delaporte, PDG de Wipro Limited.

Wipro a vu son chiffre d'affaires augmenter de 45 % au cours des dix derniers trimestres et a récemment franchi la barre des 11 milliards de dollars de revenus annuels.

« Nous doublons maintenant nos paris stratégiques afin de faire passer notre croissance à la phase suivante » a ajouté T. Delaporte. « Cette évolution de nos branches commerciales nous permettra de nous concentrer davantage sur les clients et de simplifier l'orchestration interne des opérations et de notre écosystème. Notre nouveau modèle accélérera la commercialisation, simplifiera la prise de décision et nous permettra de canaliser les investissements de manière plus efficace et efficiente. Le meilleur alignement avec nos clients nous aidera à traiter leurs besoins selon une approche plus personnalisée et spécialisée, libérant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour nos activités et celles de nos clients ».

Pour lire la déclaration complète de T. Delaporte au sujet de la présente annonce, cliquez ici : Wipro annonce un nouveau modèle mondial de lignes commerciales

