ASTRAZENECA ANNONCE UN INVESTISSEMENT MAJEUR DANS LE SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE EN ONTARIO





L'investissement créera 500 emplois dans les secteurs des sciences et de la haute technologie dans la région du Grand Toronto

MISSISSAUGA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - AstraZeneca a le plaisir d'annoncer la création de 500 emplois hautement spécialisés dans les secteurs des sciences et de la haute technologie de la région du Grand Toronto (RGT), résultat d'une expansion majeure de ses activités de recherche au Canada. L'investissement servira à moderniser le centre de recherche et développement d'AstraZeneca (R-D), situé à Mississauga, lequel chapeaute des études cliniques à l'échelle mondiale dans des domaines comme le cancer du sein, du poumon et de la prostate, la COVID-19 et la néphropathie chronique. Il permettra également la création d'un nouveau centre de développement Alexion/AstraZeneca - Maladies rares, consacré à la recherche sur les maladies rares.

La décision d'investir au Canada, et plus particulièrement en Ontario, témoigne de la force du réseau des universités, des hôpitaux et des centres de recherche de calibre mondial dans la RGT et dans le sud de l'Ontario, ainsi que du bassin de talents scientifiques diversifiés qui s'y trouve. AstraZeneca salue la toute première stratégie des sciences de la vie de la province, qui a récemment été adoptée par le gouvernement de l'Ontario, de même que son engagement à faire croître les capacités de biofabrication et à favoriser l'innovation à l'échelle locale pour améliorer les soins de santé. De plus, la stratégie de biofabrication et des sciences de la vie du gouvernement fédéral renforce davantage la position du Canada en tant qu'acteur concurrentiel mondial doté d'un écosystème de recherche intégré visant à offrir le meilleur de la science et de l'innovation.

« Notre investissement dans le centre de recherche et développement d'AstraZeneca et le centre de développement Alexion jouera un rôle crucial dans la mise au point de médicaments novateurs destinés à traiter, à prévenir et éventuellement à guérir des maladies complexes comme le cancer et les maladies rares », a indiqué Kiersten Combs, présidente d'AstraZeneca Canada. « Nous sommes ravis des mesures prises par les gouvernements provincial et fédéral pour créer un environnement favorable à l'industrie biopharmaceutique et nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration dans le but de permettre aux Canadiens d'avoir accès plus rapidement aux nouveaux médicaments et de rendre le système de santé plus durable et résilient. »

La taille du centre de recherche et développement situé à Mississauga a doublé depuis 2019 et ce centre dirige actuellement plus de 120 études cliniques en oncologie et en pharmacologie à l'échelle mondiale, auxquelles participent des patients de plus d'une cinquantaine de pays. Qu'il s'agisse de spécialistes en santé numérique et en gestion de données ou de scientifiques experts en assurance de la qualité et en soins cliniques, les employés qui occuperont tous ces nouveaux postes contribueront à approfondir notre connaissance des agents expérimentaux qui pourraient, un jour, transformer la vie des patients qui souffrent d'affections des plus dévastatrices.

« Pour offrir de meilleurs soins de santé, il est important d'investir dans notre système public et universel - et il est également important de continuer à reconstruire notre capacité de biofabrication et d'investir dans la recherche et développement », a déclaré le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada. « C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui : nous positionnons le Canada comme un leader mondial dans le secteur, en offrant de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens et en créant de bons emplois maintenant et dans l'avenir. »

« Afin de protéger la santé des Canadiens, notre gouvernement a pris toutes les mesures possibles pour se doter des meilleurs outils possibles. C'est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec des compagnies comme AstraZeneca au fil des années », a indiqué François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. « Cet investissement démontre que nos efforts et notre travail acharné dans le secteur canadien de la santé portent fruit en attirant de nouveaux investissements majeurs de la part des leaders mondiaux en matière de santé et d'innovation. Nous sommes fiers de voir les résultats de notre stratégie de biofabrication et des sciences de la vie et de créer des centaines d'emplois bien rémunérés à Mississauga. »

« Je ne saurais être plus emballé par cet investissement d'AstraZeneca, qui réitère sa confiance dans l'économie de l'Ontario et dans l'excellence de nos travailleurs », a souligné le premier ministre Doug Ford. « Dans un contexte d'incertitude économique, aussi bien à l'échelle provinciale que mondiale, nous travaillons sans relâche pour attirer des emplois bien rémunérés et des investissements qui changent la donne de la part d'entreprises oeuvrant dans un large éventail de secteurs, comme l'automobile, la fabrication et les sciences de la vie. »

« La ville de Mississauga ne saurait être plus ravie de la décision prise par AstraZeneca d'investir et d'accroître la capacité de recherche et développement essentielle à notre communauté », a indiqué Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga. « Mississauga est fière d'être le deuxième plus grand centre consacré au secteur des sciences de la vie au pays, et nous nous engageons à assurer la croissance de ce secteur par le biais de notre stratégie des sciences de la vie. J'aimerais remercier AstraZeneca pour cet investissement qui permettra non seulement de créer des emplois hautement qualifiés, de renforcer l'innovation et la recherche et développement, mais aussi de sauver des vies grâce à la recherche mondiale et à la mise au point de traitements de pointe pour les maladies rares. »

« La recherche sur les maladies rares et très rares doit constamment miser sur l'innovation pour surmonter les importants obstacles qui se dressent sur son chemin et offrir des médicaments qui aident véritablement les patients et leur famille », a ajouté Christina Archer, vice-présidente, Développement et exploitation et directrice du centre canadien Alexion/AstraZeneca - Maladies rares. « Cet investissement important dans notre centre de développement témoigne de notre engagement envers les patients atteints de maladies rares à l'échelle mondiale, dont 3,2 millions de Canadiens, parmi lesquels environ les deux tiers sont des enfants. »

À propos d'AstraZeneca Canada

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments qui changent des vies. Ses activités scientifiques se concentrent sur les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (MCRM), l'oncologie, les maladies rares, les maladies respiratoires et immunitaires, les vaccins et l'immunothérapie. AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays et ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier.

AstraZeneca Canada compte plus de 1200 employés à l'échelle du Canada. La majorité d'entre eux travaillent à son siège social et dans son centre de recherche clinique situés à Mississauga, en Ontario. L'entreprise fait également partie des chefs de file en R-D au Canada, ayant investi 135,6 M$ en R-D au pays en 2021. AstraZeneca a par ailleurs remporté le prix de la meilleure culture en milieu de travail en 2022 aux Prix canadiens des RH et se classe parmi les meilleurs employeurs de la RGT depuis 9 ans d'affilée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la société au www.astrazeneca.ca.

À propos du centre canadien Alexion/AstraZeneca - Maladies rares

Le centre canadien Alexion/AstraZeneca - Maladies rares est le groupe au sein d'AstraZeneca qui se consacre aux maladies rares. Il a été créé après l'acquisition d'Alexion Pharmaceuticals, Inc. en 2021. À titre de chef de file dans le secteur des maladies rares depuis 30 ans, Alexion se dévoue au service des patients et des familles touchés par des maladies rares et des problèmes de santé dévastateurs en s'efforçant de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments qui changent des vies. Alexion concentre ses recherches sur de nouvelles molécules et de nouvelles cibles dans la cascade du complément, en particulier en hématologie, en néphrologie, en neurologie, dans les troubles métaboliques, en cardiologie et en ophtalmologie. Son siège social se trouve à Boston, au Massachusetts, et elle est au service des patients de plus de 50 pays grâce à ses nombreux bureaux un peu partout dans le monde.

« Grâce à la stratégie des sciences de la vie de l'Ontario - Faire passer les sciences de la vie au niveau supérieur - notre gouvernement bâtit une province de l'Ontario plus compétitive et un secteur des sciences de la vie plus robuste. L'investissement transformateur d'AstraZeneca et son nouveau centre mondial de recherche clinique permettront de créer des centaines de nouveaux emplois, et contribueront à faire en sorte que notre province reste un leader mondial au chapitre de l'innovation et du secteur des sciences de la vie. Merci, AstraZeneca, d'avoir choisi l'Ontario. »

- Vic Fedeli

Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

« La décision d'AstraZeneca Canada d'accroître considérablement ses activités de recherche au Canada illustre parfaitement pourquoi il est crucial pour les gouvernements de reconnaître la valeur du secteur des sciences de la vie et de mettre en place des politiques qui en permettent la croissance. Ce nouvel investissement contribuera à créer des emplois en sciences et en haute technologie et à former une main-d'oeuvre qualifiée qui assurera une croissance à long terme et la pérennité du secteur des sciences de la vie dans la région, de même qu'à mettre au point des innovations médicales qui profiteront à tous les Canadiens. »

- Pamela Fralick

présidente de Médicaments novateurs Canada

« Investissements Ontario félicite AstraZeneca pour ce nouvel investissement substantiel qui stimulera l'innovation et augmentera la capacité de gestion des études cliniques en Ontario. Investissements Ontario s'engage à attirer des investissements qui accélèrent davantage la croissance des sciences de la vie et renforcent notre position de leader mondial dans ce secteur. »

- Trevor Dauphinee

PDG d'Investissements Ontario

« Le cancer, les maladies rénales chroniques, la COVID-19 et les maladies rares affectent des millions de personnes. Cet investissement d'AstraZeneca et d'Alexion est important et arrive à point nommé. La création d'emplois et la réalisation d'études cliniques dans les domaines susmentionnés constituent un élan remarquable pour les sciences de la vie en Ontario. Nous applaudissons cet investissement et son impact considérable sur l'économie de la province et sur les patients du monde entier. »

- Jason Field

Président et directeur général de Sciences de la vie Ontario

