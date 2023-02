Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le dimanche 26 février 2023

Dreametech, un chef de file mondial des produits de consommation intelligents pour la maison, a annoncé le lancement de l'aspirateur pour détritus secs ou humides H12 Pro, le plus performant de l'industrie, au Canada. La série que d'appareils de...

Nexus FrontierTech (« Nexus ») et APS Asset Management (« APS ») ont publié un livre blanc technique, rédigé dans le cadre du programme de preuves de concept liées aux technologies et aux innovations du secteur financier de l'Autorité monétaire de...

EVE Energy (« EVE » ; SHE 300014), l'une des principales sociétés de technologie de batteries au monde, a lancé la production dans ses usines de batteries des sections 6, 7, 8 et 9 à Jingmen, dans la province de Hubei, totalisant une capacité de...