Bombardier fournit des détails sur la commande ferme passée en décembre 2023 par le client NetJets pour 12 avions Challenger 3500 et 232 options

NetJets, précieux client de longue date de Bombardier, a été dévoilé comme étant le client qui a passé cette commande ferme en décembre. La commande ferme pour 12 avions d'affaires Challenger 3500 était estimée à 326,4 millions $ US aux prix courants au moment de sa signature

Si toutes les 232 options étaient exercées au fil du temps, la transaction pourrait valoir plus de 6 milliards $ US aux prix courants

Cette commande réaffirme les solides liens entre les entreprises et la suprématie persistante de l'avion Bombardier Challenger 3500 dans la catégorie des jets superintermédiaires

MONTRÉAL, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui que son précieux client de longue date NetJets a été révélé comme étant l'acheteur de 12 avions Challenger 3500, dont l'identité était restée confidentielle. La transaction ferme initialement annoncée en décembre 2023 était estimée à 326,4 millions $ US aux prix courants au moment de sa signature, mais l'entente historique pourrait valoir plus de 6 milliards $ US si toutes les 232 options de Challenger 3500 étaient exercées au fil du temps.

Avec cette commande, NetJets enrichit la plus belle flotte de l'aviation privée du dernier ajout à la gamme Challenger ? la plateforme d'avions superintermédaires comptant le plus grand nombre de livraisons ? et continue de rehausser les voyages de ses clients grâce aux caractéristiques exceptionnelles de l'avion Challenger 3500. Les livraisons des jets compris dans la commande ferme devraient débuter au cours de la seconde moitié de 2025.





« Le jet Challenger 3500 continue d'impressionner par sa combinaison ultime d'expérience cabine raffinée, de fiabilité éprouvée et de performances supérieures, s'harmonisant parfaitement aux besoins de la clientèle avisée de NetJets, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Nous sommes on ne peut plus fiers de voir l'avion d'affaires Challenger 3500 se joindre à la flotte de NetJets au moment où nous entamons le prochain chapitre de notre collaboration de longue date. »

Déclinaison de l'emblématique plateforme superintermédiaire, le Challenger 3500 continue à pousser l'industrie de l'avant, en ouvrant la voie à ce que devraient être les voyages en jet privé. L'avion offre une expérience en vol inégalée qui dépasse les attentes de la plupart des voyageurs avisés, offrant un design sans faille qui procure une expérience cabine sans pareil et rehausse le confort des passages grâce aux fauteuils Nuage révolutionnaires de Bombardier et à la technologie de pointe en cabine. L'expérience en cabine est également perfectionnée par plusieurs fonctionnalités qui constituent autant de premières dans l'industrie, notamment les commandes vocales, un système de divertissement 4K inégalé, des chargeurs sans fil de premier ordre et un véritable concept « apportez votre propre appareil », ce qui en fait l'avion le plus intelligente de sa catégorie.

La famille d'avions Challenger est également réputée pour sa fiabilité et sa sécurité de premier plan. Avec plus de 900 jets de la série Challenger 300 en service dans le monde entier, le Challenger 3500 s'appuie sur l'excellent historique de la famille Challenger et affiche une ponctualité technique impressionnante de plus de 99,8 %. Il offre également une autonomie spectaculaire de 3 400 milles marins, ainsi que des performances exceptionnelles sur piste et des capacités d'approche à angle prononcé. Il offre aux clients la combinaison ultime, y compris l'accès aux endroits les plus éloignés, tout en assurant le vol en douceur emblématique de Bombardier, du décollage à l'atterrissage.

En termes d'écoresponsabilité, l'avion Challenger 3500 est une classe à part. C'est le premier avion d'affaires du segment superintermédiaire à faire l'objet d'une déclaration environnemental de produit, documentant l'empreinte environnementale de l'avion tout au long de son cycle de vie. Cet impressionnant jet d'affaires offre aux clients la combinaison ultime d'écoresponsabilité, de performance et de fiabilité sur laquelle ils peuvent compter 365 jours par année.

