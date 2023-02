Wemade dévoile la première gamme d'OAD sur NILE





SINGAPOUR, 24 février 2023 /CNW/ - NILE (NFT Is Life Evolution), une plateforme d'OAD et de NFT basée sur le réseau principal WEMIX3.0, a dévoilé sa première gamme d'OAD : WONDER DAO, ARTEUM DAO, DELTA DAO et ORACLE DAO. Chaque organisation autonome décentralisée (OAD) a sa propre communauté qui collabore pour atteindre des objectifs communs, comme la mission de WONDER DAO qui vise à faire croître l'écosystème.

WONDER DAO, le 1er partenaire du conseil des noeuds (ou WONDER) des 40 WONDERS, l'ensemble des partenaires du conseil des noeuds du réseau principal WEMIX3.0, a été formé pour contribuer à la croissance et à l'avancement de l'écosystème WEMIX. Il s'efforce de bâtir une collectivité qui peut continuer de croître de façon durable, parallèlement à l'avancement du mégaécosystème de WEMIX3.0, grâce à une gestion démocratique et transparente. Ce sera la première OAD de NILE à accepter des participants.

ARTEUM DAO est une communauté avec un nouveau concept pour les collectionneurs d'art. L'OAD dans son ensemble vise à former une nouvelle communauté artistique qui réunit une gamme d'oeuvres d'art, découvre des artistes émergents et s'étend au secteur des affaires culturelles.

De plus, NILE élabore actuellement DELTA DAO, un protocole de gestion automatique des actifs basé sur WEMIX3.0 que les utilisateurs peuvent utiliser pour accéder facilement à des services de finance décentralisée (DeFi).

ORACLE DAO est un protocole qui améliore les données réelles et fournit des données exactes en temps réel en se connectant à la technologie de la chaîne de blocs. Les données seront utilisées pour concevoir des produits financiers qui pourront enrichir encore davantage l'écosystème WEMIX.

Chaque OAD est exploitée et entretenue selon le protocole Neith, un mécanisme de contrat intelligent programmable qui permet à la collectivité de créer, de faciliter et de gérer tous les aspects des projets potentiels, y compris le financement de l'OAD, la facilitation de l'entreprise ou du projet, et la distribution des profits. Le protocole Neith réduit les obstacles à l'entrée dans la création d'OAD, et rend possible des activités des communautés à une échelle et avec une portée qui n'étaient auparavant pas réalisables.

À propos de NILE

NILE est la toute première plateforme de NFT dans la chaîne de blocs alimentée par une organisation autonome décentralisée (OAD) à être fondée sur une infrastructure de contrats intelligents entièrement décentralisée qui redéfinira la façon dont nous identifions et exprimons l'inspiration, la créativité et les possibilités. NILE permet de faciliter et de gérer, par l'entremise de l'OAD, des projets transparents et sans besoin de confiance sous forme de concerts, d'expositions d'art, de sports, de musique, d'investissements et même d'entreprises. En savoir plus : www.nile.io

