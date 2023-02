L'Ordre des CPA accueille 15 nouveaux Fellows

Sonata Software, société leader dans le domaine de la modernisation et de l'ingénierie numérique, a annoncé que Sonata Software North America Inc. (SSNA), filiale à part entière de...

NILE (NFT Is Life Evolution), une plateforme d'OAD et de NFT basée sur le réseau principal WEMIX3.0, a dévoilé sa première gamme d'OAD : WONDER DAO, ARTEUM DAO, DELTA DAO et ORACLE DAO. Chaque organisation autonome décentralisée (OAD) a sa propre...