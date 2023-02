Signature au Musée national des beaux-arts du Québec





QUÉBEC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Les 90 employé(e)s du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), membres du SCFP 2992, ont une nouvelle convention collective. Celle-ci a été signée ce matin par les représentant(e)s des deux parties.

Le précédent contrat de travail était échu depuis le 31 mars 2020. Après des mois de négociation, une entente avait été conclue entre l'employeur et le syndicat à l'automne dernier. Les salarié(e)s avaient voté en faveur de celle-ci le 22 novembre 2022.

Cette convention est en vigueur jusqu'en mars 2025. Elle comprend des ajustements de plusieurs clauses ainsi qu'une reclassification complète de toutes les appellations d'emploi, laquelle était en marche depuis quelques années déjà.

Sur le plan salarial, les syndiqué(e)s ont obtenu les hausses décrétées par le Conseil du trésor.

« Les négociations ont été longues à cause de diverses améliorations apportées au contrat de travail. De plus, les pourparlers qui impliquent le Conseil du trésor prennent toujours plus de temps », a déclaré

Mario Jean, conseiller syndical du SCFP.

