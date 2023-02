FreshToHome clôture un financement de série D de 104 millions de dollars dont Amazon Smbhav Venture Fund est l'investisseur principal





NEW DELHI, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- FreshToHome , la plus grande marque de consommation en ligne entièrement intégrée de viande et de poisson frais sans conservateurs ni résidus d'antibiotique au monde, vient de clôturer un financement de série D de 104 millions de dollars dont Amazon Smbhav Venture Fund est l'investisseur principal. Des investisseurs actuels de FreshToHome, notamment Iron Pillar, Investcorp, Investment Corporation of Dubai (le principal organe d'investissement du gouvernement de Dubaï), Ascent Capital et d'autres ont également participé à ce financement. Parmi les nouveaux investisseurs figurent E20 Investment Ltd, Mount Judi Ventures et Dallah Albaraka. JP Morgan était agent de placement de FreshToHome pour la levée de fonds.

Le financement actuel renforcera la mission de FreshToHome, qui consiste à proposer du poisson, des fruits de mer et de la viande 100 % sans conservateur ni résidu d'antibiotiques accessibles et abordables pour des millions d'amateurs de viande. Lancé en 2015, FreshToHome opère dans plus de 160 villes en Inde et aux Émirats arabes unis et propose plus de 2 000 produits certifiés frais et sans produits chimiques.

Shan Kadavil, PDG et cofondateur de FreshToHome, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes de voir Amazon Smbhav Venture Fund mener notre cycle de financement de série D. FreshToHome a été pionnier dans la révolution qui consiste à proposer des poissons, des fruits de mer, des viandes et des produits carnés frais 100 % sans conservateurs ni résidus d'antibiotiques abordables et accessibles à tous ; c'est notre plus grande promesse marketing. Nous sommes désormais une "Proficorn" avec une rentabilité opérationnelle à l'échelle de l'entreprise. Alors que nous nous efforçons d'offrir plus de valeur à nos agriculteurs, à nos pêcheurs, à nos clients, à nos employés et à nos investisseurs, nous mettons l'accent sur la rentabilité et la création de valeur durable. »

Amazon Smbhav Venture Fund, par l'intermédiaire de son porte-parole officiel, a déclaré : « Notre vision avec le Amazon Smbhav Venture Fund de 250 millions de dollars est de donner des moyens à la prochaine génération d'entreprises technologiques innovantes dirigées par des fondateurs visionnaires. Nous sommes impressionnés par l'équipe de gestion de FreshToHome dirigée par Shan Kadavil ; ils ont réalisé un travail de qualité en créant une chaîne d'approvisionnement robuste et des capacités évolutives intégrées en amont au service des clients, mais aussi des agriculteurs et des pêcheurs. Nous sommes ravis de nous associer à FreshToHome pour sa prochaine phase de croissance. »

Les principaux atouts de FreshToHome résident dans sa promesse de marque en matière de qualité et de confiance des consommateurs, ainsi que dans son offre technologique, la Commodities Exchange, qui permet à plus de 4 000 pêcheurs et agriculteurs de vendre leurs produits aux enchères en ligne sur www.FreshToHome.com .

Il y a deux ans, FreshToHome a levé 121 millions de dollars dans le cadre de son financement de série C, mené par Investment Corporation of Dubai, Investcorp, IronPillar, Ascent Capital et la DFC ? la société de financement du développement du gouvernement américain.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008893/FreshToHome_CEO.jpg

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 04:00 et diffusé par :