DIOS intersecte des intervalles intéressants en cuivre dans ses forages sur son projet K2, à la Baie James, Québec

MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration a le plaisir d'annoncer des intervalles significatifs en cuivre dans son programme de forages automnaux complétés le 21 octobre sur son projet K2, situé dans les extensions SO des cisaillements aurifères hôtes des indices Patwon & Barrick intersectant des volcanites felsiques (dacite) & gabbro/ des porphyres à quartz. Le cuivre est un métal nécessaire à la décarbonisation et la transition énergétique, tout comme le lithium.



Dios a recoupé 35.2 m @ 1645 ppm Cu &1.93 g/t Ag et 28.5 m @ 1032 ppm Cu & 0.28 g/t Ag.

Un grand conducteur PP-5 (1 km-long) fut bien délimité par le levé PP automnal, coïncident aux indices Badji (filonnets cm pyrite-chalcopyrite dans des dacites foliées et séricitisées ayant titré jusqu'à 5.05% Cu, 5.39 g/t Au, 111 g/t Ag) et l'indice SDBJ (1.08% Cu & 13.8 g/t Ag). La PP-5 fut testée par 6 trous (K2-22-1 @ 5 & 11) qui ont recoupé plusieurs zones décamétriques de dacite silicifiées avec filonnets et/ou des disséminations de PY-PO-CPY et des porphyres a quartz et feldspath avec 1-5% de pyrite disséminée :

Chalcopyrite 3 15.76 51.00 1645 0.013 1.93 35.24 DACITE 1% PY, TR-1% CPY 3 27.00 28.05 5870 0.060 6.0 1.05 DACITE 1% PY, 1-2% CPY 3 48.00 49.00 8490 0.086 10.1 1.00 DACITE 1% PO, 1-2% CPY 3 206.00 206.50 96 0.424 0.4 0.50 DACITE 1% PY, TR-CPY 4 8.00 36.50 1032 0.024 1.28 28.50 DACITE 1% PO, TR-1% CPY 4 19.80 20.55 3400 0.141 4.7 0.75 DACITE 1-2% PO-PY, 1%CPY 5 111.00 129.15 0.005 28.15 QFP SIlica++ 4-5% PY 11 117.75 156.85 0.005 39.10 QFP SIlica- BO- 1-5%PY 11 169.60 170.35 2350 0.057 0.75 QFP 20%PO 5%CPY strgs

Testant le conducteur PP-10 de 400m-long, le trou K2-22-10 a intersecté 3.64g/t Au, 1.11g/t Ag, 0.55% Zn sur 0.5m (120.05-120.55m) consistant en tufs volcaniques avec 1-2% filonnets de PO-SP(-CPY). De tels tufs représentent une pause du volcanisme, et un suivi des extensions latérales est recommandé sur cette cible.

Près de 600m à l'ouest de PP-10, le conducteur PP-9 de 800m-long est situé dans le prolongement de l'indice Shiva qui titrait 2.12 and 1.35g/t Au sur des dacites sulfurisées injectées par des dykes gabbroïques. La PP-9 fut testée par les trous K2-22-06 &07 qui ont donné les résultats suivants:

Plus au NE sur PP-2, le sondage K2-22-13 a recoupé 20-40% PY/0.5m dans des tufs dacitiques (moins de 0.005g/t Au/ 37.75-38.25m). À environ 200m au nord de PP-2, la prospection de surface a trouvé 2.19 & 1.24g/t Au en échantillons choisis de veines de quartz-pyrite-chalcopyrite.

Le long du conducteur PP-1 de 600m-long, la prospection de 2022 a mis à jour des veines de quartz minéralisées dans (ou en contact avec) un gabbro qui a titré 1.425, 0.747 and 0.535g/t Au. Le sondage K2-22-12 intersecta un gabbro folié avec 5% de veinules de quartz-carbonate & 0.5-1% PO-PY (6-114.25m).

Le conducteur PP-3 de 500m-long fut foré par K2-22-08. Il a intersecté un gabbro cisaillé stérile avec 3-4% de veinules de quartz-carbonate & 1% PO, TR-CPY (33.50-48.55m).

Plus vers le SO, Dios avait obtenu jusqu'à 8.28 % Cu sur l'indice Kali Lake, 3.71 % Cu sur l'indice Attila (8.08 g/t Au) et 6.42 % Cu sur l'indice Curry.

Dios vient de recevoir le rapport daté du 15 Février de consultants géologiques sur les travaux de prospection et de forages. Dios a complété 13 sondages héliportés totalisant 2 540 mètres sur une dizaine de conducteurs de polarisation provoquée (PP), tous associés avec échantillons-choisis (roche) et sols de surface anomaux en or-argent-cuivre.

La prospection des conducteurs PP fut réalisée en septembre et le forage s'est terminé le 21 octobre 2022, les derniers échantillons envoyés pour analyses à ALS Val d'Or à la mi-novembre, sous la supervision d'Harold Desbiens M.Sc. P.Géo & 43-101 QP, comprenant 1 304 échantillons de carottes (incl. 10% de blancs) et 101 échantillons choisis.

Dios travaille aussi sur 4-5 projets de lithium avec signatures géochimiques significatives en lithium et autres éléments-critiques à la Baie James, Québec. Le lithium est nécessaire à la décarbonisation et la transition énergétique.

Contactez : Marie-José Girard, Geo M.Sc., Personne Qualifiée selon la norme 43-101 Présidente [email protected] Tel. 514 923-9123 Website: www.diosexplo.com

