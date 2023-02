Chambre internationale de la marine marchande: le secteur des transports maritimes fait appel aux Nations Unies pour évacuer de toute urgence les marins pris au piège dans les ports ukrainiens





Les principales organisations et sociétés maritimes au monde ont publié une lettre ouverte appelant le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à une action urgente en vue de l'évacuation de 331 marins et de 62 navires pris au piège dans des ports ukrainiens.

Les 34 signataires, notamment la Chambre internationale de la marine marchande, NKY Line, l'Union des armateurs grecs, Danish Shipping et des organisations caritatives marines, ont qualifié la situation actuelle de 'risque inacceptable pour la vie.'

En février 2022, 112 navires - soit un équipage de plus de 2.000 marins - étaient amarrés dans des ports ukrainiens dans l'ensemble de la Mer noire et de la Mer d'Azov. Depuis cette date, 1.700 d'entre eux ont été évacués sains et saufs et ont pu rentrer dans leur foyer ou reprendre leur travail: maintenir le flux des échanges commerciaux mondiaux.

Les 331 marins restants, originaires de pays tels le Bangladesh, les Philippines, la Turquie, la Syrie, la Chine, l'Egypte, le Liban, la Grèce, l'Indonésie, le Ghana, l'Inde, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, demeurent sur place pour assurer la sécurité des navires qu'ils protègent contre les dommages environnementaux. Plus d'un an après le début du conflit, aucune autre industrie n'a conservé de non-combattants dans cette zone: ils ne peuvent en effet quitter ces ports qu'avec leur navire.

La reprise de l'activité de certains des ports dans lesquels les marins sont bloqués facilite l' Initiative céréalière de la Mer noire. Le transport maritime est crucial pour cette action humanitaire négociée par les Nations Unies, les équipages naviguant le long des frontières de la zone de conflit pour garantir au monde entier la poursuite des livraisons indispensables de céréales. Restent cependant exclus, et par conséquent pris au piège dans les ports, les navires ne servant pas au transport des céréales.

Depuis le début de la guerre, compagnies maritimes, organisations caritatives et associations n'ont eu cesse de demander l'évacuation immédiate et en toute sécurité des marins bloqués. En collaboration avec les organismes internationaux, elles ont facilité l'opération d'évacuation et soutenu les familles des marins bloqués. Elles ont en outre fourni des provisions aux marins, notamment de la nourriture, de l'eau potable et du matériel médical.

Pour marquer le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, la communauté maritime a adressé cette lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies, Guterres, l'appelant à utiliser ses compétences diplomatiques pour évacuer les navires restants et leurs marins.

