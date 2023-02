Prodapt est reconnue comme « Great Place to Work » en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Panama





Prodapt, le plus important acteur spécialisé à la croissance la plus rapide en matière de connexité, est désormais une entreprise « Great Place To Work® Certifiedtm » en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Panama. En ce qui concerne l'Inde, il s'agit de la deuxième année consécutive de certification de Prodapt. Cette évaluation est considérée comme un « Gold Standard » en matière de culture du milieu de travail et place Prodapt parmi un groupe sélect d'entreprises dans le monde entier.

Forte de plus de 20 ans d'expérience en domaine, Prodapt offre une gamme de services et de solutions de bout en bout au secteur de la connexité. L'entreprise compte plus de 5 000 experts en technologie et en domaine, répartis dans plus de 30 pays, dans les Amériques, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie.

« Nous avons créé un environnement où les Prodaptiens se sentent habilités à accélérer leur carrière en tant que précieux experts. Il s'agit d'experts qui construisent des solutions robustes pour résoudre les problèmes les plus complexes des plus grandes entreprises dans l'espace de la connexité. Cette reconnaissance montre comment nous avons fait évoluer nos pratiques en matière de ressources humaines au niveau mondial, tout en tenant compte des cultures et des besoins locaux », déclare Sriram Natarajan, COO, Prodapt.

« Nous pensons que les gens sont notre plus grand atout. Le fait d'être reconnu comme "Great Place To Work" réitère les efforts continus de Prodapt visant à créer et conserver une culture où les Prodaptiens apprennent, se développent et se sentent respectés. Nous sommes reconnaissants de savoir que nos collaborateurs nous font confiance en tant qu'organisation », déclare Sandip Mishra, CHRO, Prodapt.

« Great Place To Work Certificationtm est la reconnaissance la plus formelle de l'"employeur de choix" que plus de 10 000 organisations dans le monde aspirent à obtenir chaque année. Elle est obtenue par les organisations qui valorisent véritablement leurs employés et il s'agit de la seule reconnaissance officielle déterminée par les réponses en temps réel des employés sur la culture globale de leur entreprise. Félicitations à Prodapt et à toutes les autres organisations pour leurs efforts en vue de créer une excellente culture d'entreprise ! », déclare Yeshasvini Ramaswamy, serial entrepreneur et CEO de Great Place To Work, Inde.

En se concentrant spécialement sur la connexité, Prodapt apporte une importante valeur commerciale aux plus grandes entreprises mondiales de télécommunications, de médias et de l'Internet en transformant leurs activités et leur technologie.

À propos de Prodapt

Prodapt est l'acteur exclusif à plus forte croissance du secteur de la connexité, au service de sociétés internationales qui ont pour mission de connecter les personnes. En se concentrant spécialement sur ce domaine, Prodapt a acquis une compréhension approfondie des technologies les plus transformatrices qui aident à connecter notre monde.

Citons parmi nos clients Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, British Telecom, KPN, Windstream, Virgin Media, Rogers et Deutsche Telekom, parmi beaucoup d'autres. Nos clients nous considèrent comme un partenaire précieux en matière de transformation et d'exploitation, car nous comprenons mieux que quiconque leur technologie, leur activité et leur marché.

Prodapt fait partie d'un conglomérat industriel de 128 ans, le groupe Jhaver, qui emploie plus de 30 000 personnes, réparties sur plus de 80 sites dans le monde.

Pour de plus amples informations, consultez notre site à l'adresse suivante www.prodapt.com.

