Montréal attire de grands médias étrangers au coeur de la saison hivernale

MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - L'offre hivernale montréalaise attire certains des médias nationaux les plus prestigieux de la France et du Canada anglais cette semaine. Alors que Montréal en Lumière bat son plein, l'émission française emblématique On va déguster ainsi que la quotidienne nationale canadienne CTV Your Morning profitent des festivités pour faire découvrir la ville à leurs publics.

Selon Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal « L'intérêt que génère Montréal chez les grands médias canadiens et européens témoigne de l'appétit des visiteurs pour le tourisme hivernal et pour la multitude d'activités dont regorge la ville en cette saison. Le Canada anglais et l'Europe francophone font partie des bassins de voyageurs les plus stratégiques pour la métropole. Je suis donc heureux que nous puissions accueillir des équipes de presse prestigieuses en provenance de ces marchés afin de faire rayonner la ville et ses attraits ».

Your Morning en direct de Montréal ce vendredi

Le public est invité à syntoniser CTV ou CTV News ce vendredi de 6 h à 9 h HE pour visionner Your Morning diffusée en direct du Grand salon de l'esplanade Tranquille. Lors de cette édition spéciale de la quotidienne nationale, Anne-Marie Mediwake rencontrera plusieurs personnalités montréalaises qui contribuent à donner à la ville toute sa saveur et sa couleur. Parmi les invités, l'animatrice-vedette s'entretiendra notamment avec Gisèle Lullaby, gagnante de Canada's Drag Race, Massimo Piedimonte, du restaurant Cabaret l'enfer, Jonathan Lainey, conservateur, cultures autochtones du Musée McCord et Manon McHugh, de Moment Factory. Your Morning rejoint un total de deux millions de téléspectateurs d'un bout à l'autre du Canada chaque semaine en plus d'être disponible en ligne.

La France va déguster Montréal

Un épisode spécialement consacré à Montréal de l'émission de radio française On va déguster, animée par François-Régis Gaudry, sera également enregistré ce vendredi. L'émission, qui chaque semaine passe au grill toute l'actualité gastronomique pour ses deux millions d'auditeurs, plongera le temps d'un épisode dans la culture culinaire montréalaise. En compagnie de ses chroniqueurs, Stéphane Solier, Jérôme Gagnez et Zazie Tavitian, François-Régis Gaudry recevra au micro des professionnels de la scène gastronomique locale. Le public est invité à participer à l'enregistrement qui aura lieu de 17 h à 18 h à la Place des Arts. L'épisode consacré à la métropole sera diffusé le dimanche 5 mars à 11 h (heure de Paris) sur la station France Inter, l'un des plus grands réseaux d'Europe.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org, ainsi que sur ce lien pour les photos hivernales.

