Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde 27 000 $ au Festival Folifrets Baie-James

QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 27 000 $ au Festival Folifrets Baie-James, qui a lieu à Chibougamau jusqu'au 4 mars.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de cinquante-cinq ans, le Festival Folifrets Baie-James accueille les adeptes de motoneige souhaitant profiter de randonnées à travers la forêt boréale durant les belles journées d'hiver. Cette année, les participants pourront entre autres prendre part à la Randonnée du président et à la course d'endurance, le Cross-country.

« Le gouvernement du Québec est heureux de participer au succès de la 56e édition du Festival Folifrets Baie-James. Cette tradition hivernale anime Chibougamau en accueillant de nombreux visiteurs, contribuant ainsi à la vigueur économique et à la notoriété de la région. Voilà une belle occasion de passer du bon temps en famille et entre amis tout en savourant les plaisirs de la belle saison! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Folifrets Baie-James enrichit l'offre touristique du Nord-du-Québec tout en favorisant son rayonnement et sa vitalité économique. Je suis fier que notre gouvernement y apporte son appui. J'invite les participants et leurs proches à tirer avantage de leur passage dans la région pour découvrir l'accueil chaleureux des gens qui l'habitent et ses attraits. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

