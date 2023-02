Annonce de la haute direction du CCARCH





TORONTO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires est heureux d'annoncer la nomination d'Antoinette Leung au poste de présidente du CCARCH.

Mme Leung est responsable, surveillance des pratiques des institutions financières et des maisons de courtage d'hypothèques à l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Elle a plus de 20 ans de leadership dans la réglementation des services financiers.

Le CCARCH tient à remercier sincèrement Alaina Nicholson, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, pour l'incroyable leadership dont elle a fait preuve en tant que présidente de 2018 à 2022 et vice-présidente de 2016 à 2018.

« Je suis honorée d'avoir été élue présidente du CCARCH et je suis reconnaissante de la confiance qui m'a été accordée. Je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec les membres du CCARCH afin de collaborer et de promouvoir une plus grande efficacité, efficience et uniformité de la réglementation pour servir l'intérêt public », a déclaré Antoinette Leung.

À propos du CCARCH

Le Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires offre aux organismes de réglementation des courtiers hypothécaires du Canada un forum pour travailler en collaboration, mieux partager l'information et coordonner l'engagement des intervenants afin de déterminer les tendances et d'élaborer des solutions aux problèmes réglementaires communs.

