Global Processing Services accueille trois administrateurs non exécutifs indépendants au sein de son conseil d'administration





Global Processing Services (« GPS »), une plateforme technologique de paiement mondiale de nouvelle génération à croissance rapide, a annoncé aujourd'hui la nomination de Paulette Rowe, Shane Happach et Lynn McCreary en tant qu'administrateurs non exécutifs indépendants.

Paulette Rowe est l'une des femmes les plus influentes dans le domaine des paiements, reconnue par American Banker dans son palmarès annuel pendant trois années consécutives, et était auparavant PDG de la division des solutions intégrées et du commerce électronique (IES) de Paysafe. Paulette apporte une riche expérience dans les solutions de paiement par carte et par portefeuille virtuel. Avant Paysafe, Paulette était responsable des paiements et des partenariats de services financiers pour Facebook et a occupé des postes de direction dans diverses organisations financières sur une période de 20 ans, notamment Barclaycard, Royal Bank of Scotland (RBS), Tesco Bank et GE Capital.

Shane Happach est un cadre expérimenté dans le domaine des paiements mondiaux, avec des atouts dans les ventes aux entreprises et les innovations liées aux technologies financières. Shane a récemment été nommé PDG des technologies financières de Coda Payments, basé à Singapour. Avant Coda, Shane a été PDG des technologies financières de Mollie pendant deux ans et a passé plus de dix ans chez Worldpay, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de vice-président exécutif, responsable du commerce électronique mondial et directeur commercial. Avant Worldpay, il a travaillé chez GlobalCollect (acquis par Ingenico en 2014) dans des rôles de développement commercial à travers les Amériques et l'EMEA.

Lynn McCreary apporte à GPS plus de trois décennies d'expérience dans des rôles de leadership juridique, commercial et exécutif, après avoir travaillé dans la société de services financiers et de paiement Fiserv pendant 11 ans, en tant que directrice juridique depuis 2013. Ses responsabilités chez Fiserv comprenaient la direction des activités juridiques, éthiques et de conformité mondiales du cabinet, ainsi qu'un rôle actif dans la coordination de sa stratégie de fusions et acquisitions. Avant de rejoindre Fiserv, Lynn était associée au capital de Bryan Cave LLP, aujourd'hui Bryan Cave Lighton Paisner, où elle représentait les intérêts de sociétés de services financiers, de compagnies d'assurance, de détaillants et autres dans un large éventail de litiges commerciaux. Lynn est actuellement directrice juridique de Sportradar.

« Paulette, Shane et Lynn apportent une riche expérience à notre conseil d'administration et aideront notre équipe à tirer parti de l'énorme potentiel d'innovation dans le domaine du traitement des émetteurs », déclare Gene Lockhart, président de GPS. « GPS s'engage à investir à long terme pour aider nos clients à accélérer l'innovation, à diversifier les capacités des produits et à faciliter de nouveaux programmes de paiement dans le monde entier. »

GPS a attiré un certain nombre de dirigeants de paiements mondiaux très expérimentés sous la direction de Kevin Schultz en tant que directeur général depuis juillet 2022. La société a récemment annoncé la nomination du vétéran de Visa, Jim McCarthy, au poste de vice-président exécutif ? Produits et ventes mondiaux, qui possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des paiements ; Kevin Fox en tant que directeur des revenus et Jeff Burns en tant que directeur financier.

