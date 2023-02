Le Département de la défense des États-Unis accorde à Rafa Laboratories un accord de SUIVI de production de plus de 45 millions de dollars





L'auto-injecteur de Midazolam de type Advanced Anticonvulsant System (AAS) offre une capacité accrue aux combattants. Ce premier produit commercialisé a été développé par Rafa en coopération avec le Département de la défense des États-Unis

JÉRUSALEM, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Rafa Laboratories LTD. (« Rafa ») a obtenu un accord de production complémentaire d'une valeur totale de plus de 45 millions de dollars (W911SR2390004) du Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND, Bureau exécutif du programme conjoint pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire) du Département de la Défense (DOD). Dans le cadre de cet accord de production complémentaire, Rafa a fabriqué et commencé à livrer des auto-injecteurs « Midazolam Injection » 10 mg à la Joint Force depuis décembre 2022.

L'auto-injecteur « Midazolam Injection » est indiqué pour le traitement de l'état de mal épileptique chez les adultes. En tant que tel, ce nouvel auto-injecteur du système anticonvulsivant avancé (SAA) peut être utilisé pour traiter les crises d'épilepsie résultant d'une exposition à un agent neurotoxique. Selon le JPEO-CBRND, « le SAA améliore et remplacera éventuellement l'auto-injecteur de diazépam, l'antidote convulsivant pour les agents neurotoxiques (CANA) actuellement en service. La mise en service de l'auto-injecteur "Midazolam Injection" permet au combattant et à la nation d'avoir accès à une contre-mesure médicale qui peut sauver des vies dans les environnements CBRN. »

Cet accord de production fait suite à un autre accord de transaction prototype (W911QY2090014) entre les deux parties, qui a conduit à l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de l'auto-injecteur « Midazolam Injection » en 2022.

Selon les directives de l'American Epilepsy Society, le Midazolam en intramusculaire est un traitement de première intention pour l'état de mal épileptique.

L'innovation de Rafa réside dans l'utilisation d'un auto-injecteur à administrer par voie intramusculaire dans la cuisse (peut également être administré à travers les vêtements), d'une manière simple et rapide qui ne nécessite pas de ligne intraveineuse. Il s'agit d'un avantage considérable sur le terrain, lors d'une urgence, lorsqu'un traitement rapide réduit la probabilité de dommages permanents qui pourraient résulter d'une crise continue.

Le produit a été développé et est actuellement fabriqué sur le site de Rafa situé à Jérusalem, en Israël. Il est déjà vendu à des fins d'urgence aux états membres de l'OTAN et constitue un ajout important au portefeuille d'auto-injecteurs en expansion de Rafa, qui comprend diverses formulations à usage d'urgence.

Cet accord de production témoigne d'une nouvelle coopération entre Rafa et le JPEO-CBRND, ayant déjà collaboré à la production de l'auto-injecteur Atropine de Rafa qui a été lancé aux États-Unis en 2017.

À propos de Rafa

Fondée en 1937 et ayant son siège social à Jérusalem, Israël, Rafa est l'une des principales sociétés pharmaceutiques en Israël et un acteur mondial dans le domaine des solutions d'urgence - contre-mesures médicales, fournissant des auto-injecteurs fiables et robustes aux agences gouvernementales, aux forces militaires et aux populations civiles - à grande échelle. Les compétences de Rafa couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D et de la fabrication selon les normes internationales (par ex. FDA, EMA) jusqu'aux ventes et au marketing. Avec des antécédents prouvés de commercialisation réussie de produits de niche et de produits orphelins, Rafa a eu le privilège d'entretenir des alliances durables avec des sociétés innovantes de premier plan telles que United Therapeutics, Helsinn, Zambon, Dr. Falk et Mundipharma, dans une variété de domaines thérapeutiques, y compris l'oncologie, l'hématologie, les maladies respiratoires, la gastro-entérologie et la dermatologie. L'actionnaire de contrôle de Rafa, FIMI Opportunity Funds, est le principal fonds d'investissement privé en Israël, avec un palmarès de succès de plus de 25 ans et des actifs sous gestion de 7 milliards de dollars. Depuis sa création, les performances du FIMI ont été exceptionnelles, tant au niveau local que mondial, après avoir réalisé près de 100 investissements.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Roy Shay, responsable des solutions d'urgence chez Rafa, [email protected]

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 07:26 et diffusé par :