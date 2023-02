Brasco Group investit 8 millions d'euros dans l'accord de coentreprise Charles Real Estate





Le conglomérat Brasco B.V. crée une coentreprise avec la société immobilière Charles Real Estate.

La société néerlandaise consolide ainsi sa position sur le marché allemand de l'immobilier résidentiel et commercial.

Brasco Group poursuit sa tournée d'investissement : avec son investissement stratégique dans la coentreprise avec Charles Real Estate, le conglomérat néerlandais diversifie davantage son portefeuille.

Dans un premier temps, le Brasco Group investit 8 millions d'euros dans la coentreprise et, au cours de l'année 2023, prévoit d'investir 30 millions d'euros supplémentaires.

Charles Real Estate, basé à Berlin, possède un portefeuille de 550 unités en Allemagne avec une surface locative totale de plus de 33 000 mètres carrés. Le portefeuille de la société comprend également une propriété en cours de construction d'une surface brute de 16 000 mètres carrés.

Les initiés du secteur considèrent cet investissement comme une preuve de la stabilité du marché immobilier allemand. Alors que la pandémie de coronavirus semble avoir été largement surmontée et que la crise énergétique a été moins grave qu'on ne le craignait initialement, les analystes voient un potentiel de croissance supplémentaire sur le marché immobilier allemand.

C'est déjà le deuxième investissement du groupe néerlandais à attirer l'attention cette année : début février, la société a annoncé qu'elle investissait dans Mood's Clinic, un fabricant bien connu de cannabis médical.

Brasco Group est un conglomérat néerlandais et la société mère du groupe de sociétés Brasco. Le groupe est spécialisé dans le commerce et la logistique, la promotion immobilière, les services financiers (notamment le capital investissement) et la distribution de textile. La tâche principale de la société mère est de définir l'orientation stratégique des différents domaines d'activité et de promouvoir leur croissance ainsi que l'utilisation de synergies par l'investissement et la communication.

Le conglomérat néerlandais s'appuie sur des concepts commerciaux innovants pour rester compétitif dans la circulation mondiale et rapide des biens et services.

La compétence principale du groupe dans le secteur immobilier est l'achat et la gestion de propriétés haut de gamme existantes dans des endroits prisés en République fédérale d'Allemagne.

La division financière de Brasco Group est responsable de la gestion et du contrôle des finances des filiales, fournisseurs, partenaires, actionnaires et investisseurs. Seuls les employés du groupe de sociétés Brasco sont autorisés à gérer les finances, ce qui garantit leur sécurité.

La division d'investissement du conglomérat joue un rôle central dans l'acquisition de participations majoritaires : au cours des dernières décennies, la société a conseillé la moitié de tous les rachats mondiaux avec un volume de ventes de plus de 500 millions de dollars. Outre les fonds de rachat, le groupe Brasco conseille d'autres types de fonds, notamment des fonds spéculatifs, des fonds immobiliers, des fonds de capital-investissement et des fonds d'infrastructure. La société néerlandaise conseille également des gestionnaires de fonds de pension, de fonds souverains et de fondations.

Plus de 1 000 experts en investissement sont associés à la société et accompagnent le cycle d'investissement depuis la négociation du contrat jusqu'à la planification du retrait.

Brasco Group a l'intention de s'introduire en bourse fin 2024.

Rafy Ahmed est le directeur général de Brasco Group.

Rafy Ahmed est connu du grand public grâce à l'émission télévisée « Lion's Den ». Ahmed a fondé la marque de mode « Morotai » en 2017, spécialisée dans les vêtements de sport. En 2018, il a reçu le prix du fondateur de l'État du Bade-Wurtemberg. En plus de son travail de PDG, il est chargé de cours à l'International School of Management (ISM) de Stuttgart. En tant que jeune entrepreneur prospère, il montre aux étudiants comment démarrer leur carrière. L'ISM Stuttgart a l'intention de faire du cours qu'il enseigne une partie intégrante du cursus « Global Brand & Fashion Management ».

Langue : Anglais Société : Brasco Group Rivium Boulevard 301 beganegrond en 1e etage 2909LK Capelle aan den IJsse Pays-Bas Site Web : https://www.brascogroup.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 02:15 et diffusé par :