Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance historique nationale des Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse





La résistance à l'oppression et la résilience des Marrons de la Jamaïque sont une source permanente de fierté.

GATINEAU, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître à la fois les victoires et les difficultés qui ont fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui, et qui nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation des Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse à titre d'événement d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Les expériences des quelque 500 Marrons de la Jamaïque transportés de force en Nouvelle-Écosse en 1796 illustrent l'insécurité des droits et libertés des sujets britanniques d'origine africaine à la fin du XVIIIe siècle. Anciens esclaves d'ascendance africaine et leurs descendants, les Marrons avaient vécu dans une indépendance et un isolement relatifs dans la ville de Trelawny, en Jamaïque. En 1796, presque tous les habitants de la ville - environ 150 familles ou plus de 500 adultes et enfants - ont été transportés de force dans la colonie britannique de Nouvelle-Écosse.

En dépit d'un accueil inhospitalier en Nouvelle-Écosse, les Marrons ont conservé un fort sentiment d'appartenance à la communauté en s'adaptant, en s'accommodant et en résistant. Ils ont réaffirmé leur allégeance au monarque britannique et ont adhéré dans certains cas aux obligations locales de travailler et de fréquenter les églises et les écoles chrétiennes, tout en s'opposant fermement aux pressions exercées pour qu'ils abandonnent les pratiques spirituelles et culturelles traditionnelles des Akan. Pendant des années, les Marrons ont inlassablement demandé la liberté de quitter la Nouvelle-Écosse. Finalement, les Britanniques ont organisé leur migration vers la Sierra Leone en 1800.

Si la plupart des Marrons sont partis pour la Sierra Leone, on pense qu'un certain nombre est resté en Nouvelle-Écosse. Leur fort sens de l'identité, leur résilience et leur résistance à l'oppression restent une source de fierté pour les Afro-néo-écossais.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires aux Canadiens, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Citations

« Les Marrons de la Jamaïque ont laissé un héritage durable grâce à leur dignité, leur force, leur résilience et leur résistance à l'oppression et ils occupent toujours une place importante dans la mémoire collective des Afro-néo-écossais. La reconnaissance de l'importance historique nationale des Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse aide à commémorer leur histoire unique et contribue à la grande histoire du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les Marrons de la Jamaïque de Trelawny ont fait preuve d'une volonté et d'une détermination sans faille dans l'adversité pour apporter d'importantes contributions à la Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, leur héritage résilient se perpétue dans la communauté africaine de la Nouvelle-Écosse et dans les remarquables ouvrages de pierre qui font partie du patrimoine de la colline de la Citadelle et de l'hôtel du Gouverneur dans cette province. »

Russell Grosse

Directeur exécutif, Black Cultural Centre for Nova Scotia

« L'expérience unique de cette communauté de Jamaïcains d'ascendance africaine qui a fait preuve d'un incroyable esprit de défi en étant envoyée de force en Nouvelle-Écosse illustre d'une autre manière la force de résistance, l'esprit communautaire (axé sur la famille) et la diversité qui caractérisent les Noirs au Canada. L'héritage des Marrons réside dans la construction de la Citadelle, la création de collectivités et dans le choix, par beaucoup d'entre eux, de partir pour la Sierra Leone après quatre ans en Nouvelle-Écosse, et témoigne de la nature d'une liberté intangible. »

Rosemary Sadlier

Auteure, conférencière, historienne, consultante et défenseure du mois de février comme Mois de l'histoire des Noirs et du 1er août comme Jour de l'émancipation.

« En réfléchissant à la désignation des Marrons de la Jamaïque comme événement d'importance historique nationale, nous pouvons mieux apprécier les défis auxquels les Noirs sont confrontés, mais aussi reconnaître leur force et leur endurance inébranlables. Tous les Canadiens devraient prendre le temps d'en apprendre davantage sur les désignations qui soulignent les importantes contributions des Canadiens noirs à la croissance et au patrimoine du Canada. »

Arielle Kayabaga

Députée de London-Ouest et présidente du caucus libéral noir

Faits en bref

Les Marrons de la Jamaïque ont contribué à la construction de routes, d'autoroutes, de canaux, de ponts, de bâtiments et de fortifications en Nouvelle-Écosse, notamment l'hôtel du Gouverneur (un lieu historique national, désigné en 1982) et la troisième fortification de la colline de la Citadelle à Halifax , qui a ensuite été remplacée par la quatrième et dernière Citadelle d' Halifax (un lieu historique national, désigné en 1935).





Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.





Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

