Microsoft et NVIDIA annoncent un vaste nouvel accord dans le domaine des jeux





Ce partenariat apportera la gamme de jeux Xbox, dont Minecraft et les titres d'Activision comme Call of Duty, sur le service de jeux dans le cloud NVIDIA GeForce NOW

REDMOND, Washington, et SANTA CLARA, Californie, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- On Mardi, Microsoft et NVIDIA ont annoncé avoir conclu un partenariat de 10 ans afin d'apporter les jeux Xbox PC sur le service de jeu dans le cloud NVIDIA® GeForce NOWtm qui compte plus de 25 millions de membres dans plus de 100 pays.

L'accord permettra aux joueurs de diffuser les titres Xbox PC de GeForce NOW sur les PC, macOS, Chromebooks, smartphones et autres appareils. Il permettra également que les titres PC d'Activision Blizzard, tels que Call of Duty, soient diffusés en continu sur GeForce NOW après la conclusion de l'acquisition d'Activision par Microsoft.

« Xbox reste déterminé à offrir aux gens plus de choix et à trouver des moyens d'élargir la façon dont ils jouent », a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. « Ce partenariat contribuera à élargir le catalogue de titres de NVIDIA pour inclure des jeux comme Call of Duty, tout en offrant aux développeurs davantage de moyens de diffuser des titres. Nous sommes ravis de donner aux joueurs davantage de moyens de jouer aux jeux qu'ils aiment. »

Combiner le catalogue incroyablement riche de jeux first party de Xbox avec les capacités de streaming hautes performances de GeForce NOW transformera le cloud gaming en une offre grand public qui séduira les joueurs de tous les niveaux d'intérêt et d'expérience », a déclaré Jeff Fisher, vice-président senior de GeForce chez Nvidia. « Grâce à ce partenariat, bon nombre des titres les plus populaires au monde seront désormais disponibles sur le cloud en un seul clic, et pourront être joués par des millions de joueurs supplémentaires. »

Ce partenariat offre un plus grand choix aux joueurs et répond aux préoccupations de NVIDIA concernant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. NVIDIA offre donc une assistance complète pour l'approbation réglementaire de l'acquisition.

Microsoft et NVIDIA vont commencer à travailler immédiatement pour intégrer les jeux Xbox PC dans GeForce NOW, afin que les membres de GeForce NOW puissent diffuser les jeux sur PC qu'ils achètent dans le Windows Store, y compris les titres de partenaires tiers pour lesquels l'éditeur a accordé les droits de diffusion à NVIDIA. Les jeux Xbox PC actuellement disponibles dans des magasins tiers comme Steam ou Epic Games Store pourront également être diffusés en streaming via GeForce NOW.

Rendez-vous sur le site Web GeForce NOW pour plus d'informations sur le service et suivez chaque jeudi GFN pour connaître les dernières nouvelles, y compris les dates de sortie des prochains titres de jeux Microsoft qui seront disponibles sur le service GeForce NOW.

L'accord a été annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse de Microsoft à Bruxelles, en Belgique. Microsoft a également annoncé aujourd'hui avoir finalisé un accord de10 ans pour apporter la dernière version de Call of Duty sur la plateforme Nintendo suite à la fusion avec Activision.

Depuis sa création en 1993, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) est un pionnier du calcul informatique accéléré. L'invention du GPU par la société en 1999 a stimulé la croissance du marché des jeux sur PC, redéfini l'univers de l'infographie, a permis l'entrée dans l'ère de l'IA moderne et a contribué à la création du métavers. NVIDIA est désormais une société d'informatique complète avec des offres à l'échelle du centre de données qui remodèlent l'industrie.

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permet la transformation numérique pour l'ère d'un cloud intelligent et d'une périphérie intelligente. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

